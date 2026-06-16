Diputación de Málaga inyecta 44,2 millones al presupuesto para inversiones y aumentar dotación a proyectos en marcha

La diputada de Economía, Hacienda y Administración Electrónica, María del Carmen Martínez, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga aprobará en el pleno de este miércoles, una modificación presupuestaria de 44.213.190,24 euros que se financiará con remanentes de tesorería procedentes de la liquidación presupuestaria del ejercicio de 2025. Con esta cantidad, se acometerán nuevas inversiones y se incrementará la dotación económica de programas y proyectos que ya están en marcha.

La diputada de Economía, Hacienda y Administración Electrónica, María del Carmen Martínez, ha explicado este marts que los 44,2 millones de euros "suponen una importante inyección económica en beneficio de toda la provincia".

Ha añadido que, además de aumentar los recursos económicos de las actuaciones ya programadas por la Diputación, el grueso del importe se destinará a ayuntamientos y sectores productivos de la provincia para que lleven a cabo nuevas inversiones, así como a entidades sociales y colectivos más desfavorecidos.

Martínez ha recalcado que los objetivos de esta modificación presupuestaria "son reforzar el municipalismo, acelerar las inversiones y atender las necesidades reales de la provincia".

Además, ha recordado que en el pleno de mayo ya se utilizaron otros 34,5 millones de euros de los remanentes de 2025 para el tercer plan de asistencia económica municipal, destinado a los 103 municipios y las dos entidades locales autónomas de la provincia.

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS PARA INVERSIONES

Una cuarta parte de los 44,2 millones de euros se destinará a la Oficina de Atención a los Alcaldes, que incrementa su presupuesto en 11,3 millones de euros. Ese dinero se dedicará, especialmente, a transferencias a municipios para nuevos proyectos de la Senda Litoral (casi seis millones de euros) y a subvenciones a ayuntamientos para la construcción de aparcamientos y para instalaciones deportivas.

Además, ocho millones de euros serán para la mejora de la movilidad en el interior de la provincia. De ellos, unos cinco millones de euros irán para nuevas actuaciones del Plan Vía-ble, que se centra en caminos municipales, para facilitar la comunicación viaria entre pueblos y núcleos diseminados así como su acceso a vías rápidas. Se contemplan actuaciones en Vélez-Málaga, Coín, Igualeja, Alhaurín el Grande y Cañete la Real.

Y tres millones de euros se emplearán en el abono de las obras de emergencia en carreteras de la Serranía de Ronda tras los temporales de febrero, ya que ha habido que aumentar la cantidad prevista inicialmente debido a la gravedad de los desperfectos.

En el apartado de infraestructuras, se dedicarán 1.450.000 euros al Programa de Fomento de Empleo Agrario para aumentar la dotación del coste de los materiales de las obras que se ejecuten dentro de este programa.

De igual modo, otros ocho millones de euros se destinarán a la Delegación de Territorio Sostenible, que se emplearán para mejoras en el mantenimiento de las depuradoras y en el equipamiento de recogida de residuos, así como en transferencias a ayuntamientos para nuevos proyectos del Corredor Verde del Guadalhorce, un sendero circular en el embalse de La Viñuela, en la zona de Periana, y diversos senderos en Coín, Casabermeja, Cuevas de San Marcos y Cuevas Bajas.

En Cambio Climático, se incrementará su presupuesto en 624.000 euros para continuar avanzando en los trabajos de adecuación del que será el mayor centro de investigación sobre cambio climático del sur de España, 'Málaga Viva Lab', ubicado en el antiguo vivero de Ardales.

SECTOR AGROALIMENTARIO

Asimismo, cinco millones de euros se dedicarán a las ayudas a la agricultura, la ganadería y el sector agroalimentario, aumentando en dos millones de euros la cuantía del año pasado. Y medio millón de euros irán a Sabor a Málaga para reforzar la campaña de promoción de productos locales.

La Oficina de Presidencia aumentará su dotación en 3,2 millones de euros para subvenciones a diferentes proyectos e iniciativas de entidades y colectivos, destacando 300.000 euros para el Centro de Día de la Asociación de Benalmádena de Atención a la Discapacidad (ABAD) y 150.000 euros para la rehabilitación y reforma integral de la unidad de hospitalización del Centro de Cuidados Paliativos de la Fundación Cudeca.

Por otro lado, Deportes dispondrá de forma adicional de dos millones de euros más para talleres y actividades deportivas, así como para subvenciones a clubes y deportistas.

De igual modo, Tercer Sector y Atención a la Ciudadanía incrementará su dotación económica en 1.238.000 euros para aumentar las subvenciones a entidades sociales de la provincia, y Empleo dispondrá de 300.000 euros adicionales para el apoyo a la contratación de personas desempleadas.