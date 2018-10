La Diputación de Málaga lleva este martes al pleno la cesión de los terrenos del Civil para el tercer hospital

Publicado 16/10/2018 7:01:33 CET

No prorrogar el contrato con la concesionaria del MAD de Antequera, la "congelación" de la Patrica y la antigua Concertación, a debate

El tercer hospital vuelve de nuevo este martes al pleno de la Diputación de Málaga. En esta ocasión entra de lleno con la presentación para su aprobación del protocolo general de actuación de la institución provincial y la Junta de Andalucía para la construcción de este centro sanitario en los terrenos de los aparcamientos del Hospital Civil de la capital.

Aunque en un principio el expediente de cesión se abordaría en un pleno extraordinario el próximo 23 de octubre, finalmente el equipo de gobierno del PP sí lo presenta, lo cual inicia la maquinaria para que la Junta se haga con los terrenos para levantar el nuevo hospital, según han confirmado a Europa Press fuentes de la institución supramunicipal.

Este lunes, en las comparecencias previas al pleno, el portavoz socialista, Francisco Conejo, informó de su moción, en la que reclama celeridad para la cesión de los terrenos. El PP lleva otra para que la Junta defina ya sus planes sobre estas instalaciones sanitarias e informe del plan funcional y del proyecto básico.

Conejo reclamó que se agilice "al máximo" la cesión de los terrenos donde se prevé el hospital, incidiendo en el "compromiso claro y nítido" de la Junta para su construcción. En este sentido, exigió que el equipo de gobierno realice la cesión sin contraprestación alguna "y sin escatimar ningún metro cuadrado para que se haga el mejor hospital que Málaga necesita".

Por su parte, el vicepresidente primero y portavoz del PP, Francisco Salado, indicó que la institución ya ofreció los terrenos gratuitamente al Gobierno andaluz y que se viene trabajando en el expediente, con reuniones incluso con la consejera de Salud, Marina Álvarez, para avanzar en ello. Aclaró que la Junta no quiere los terrenos donde se ubica el Hospital Civil actual --80.000 metros-- sino únicamente los de los aparcamientos, de ahí la necesidad de hacer un expediente de segregación de esos 40.000 metros.

Salado criticó duramente tanto a Conejo como al portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, por "intentar transmitir que el hospital no se hace porque la Diputación no cede los terrenos". "Es una tomadura de pelo, si no se ha construido hasta ahora es por la ineficacia, la falta de voluntad y la inoperancia de los socialistas pero en este asunto hay lealtad institucional, se ha manifestado la voluntad de colaborar en todo", defendió en su intervención.

Es más, acusó a Conejo de "enfangar y enturbiar donde hay consenso institucional", añadiendo que incluso desde el PSOE se le ha pedido a su portavoz en la Diputación que "saque este tema de la confrontación".

Sobre la petición de los socialistas de que la Diputación colabore económicamente en la construcción del tercer hospital, "como hizo con el Hospital del Guadalhorce, para el que puso 7,8 millones", el 'popular' aseguró que el presidente de la institución, Elías Bendodo, "dio su palabra y la mantiene" si es necesaria financiación por parte de dicha administración.

Cuestionados al respecto, los portavoces de Ciudadanos e IU Para la Gente, Gonzalo Sichar y Guzmán Ahumada, respectivamente, mostraron su conformidad en que la Diputación colabore con la Junta llegado el momento y viendo las necesidades.

El portavoz de la formación naranja, no obstante, consideró que debería ser el Gobierno andaluz, que es quien tiene las competencias en materia sanitaria y exigió que la cesión de terrenos se haga antes del 1 de diciembre. Mientras tanto, Ahumada pidió que este asunto "se saque de la batalla política y del pim pam pum al que tienen acostumbrados PP y PSOE".

El PP también lleva una moción en la que se incluye un punto sobre el nuevo hospital en la capital, demandando que se ponga a disposición de la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga la documentación sobre el plan funcional, el proyecto básico y otros estudios técnicos de la Consejería. Según Salado, el Gobierno autonómico sabe que son 40.000 metros: "Eso es lo que tienen, la parcela no va a cambiar, técnicamente saben la superficie y pueden ir avanzando y proyectando mientras el expediente de segregación sigue su curso".

En su moción sobre la situación sanitaria, los 'populares' apoyan la huelga iniciada este lunes y que continúa este mismo martes con paros parciales de los médicos de Atención Primaria y piden a la Junta que cubra "todos los puestos perdidos estos años", fomentar la estabilidad en el empleo, la cobertura de ausencias, atender las reivindicaciones de sindicatos y profesionales, un plan "serio" de eliminación de las agresiones a y la apertura completa del hospital del Guadalhorce, el Marítimo de Torremolinos y el Chare de Benalmádena.

OTROS ASUNTOS

En la sesión ordinaria se abordarán otras cuestiones. Así, el PSOE insta al PP a que ponga en marcha en 2019 un segundo plan de asistencia y cooperación complementario dotado de fondos incondicionados, alcanzando en total 41,2 millones, "cantidad similar a la comprometida en 2012 por el último gobierno socialista". También exigen que se liciten todos los contratos de prestación de los servicios a los municipios en la antigua Concertación y se presten desde el 1 de enero.

El pago de los materiales del Plan de Fomento del Empleo Agrario que se adeuda a los consistorios, las críticas por el estand de Turismo Costa del Sol en la World Travel Market y su coste son otras mociones socialistas.

Cs, por su parte, lleva una moción urgente para que la Junta cubra todas las plazas de pediatría necesarias en la provincia, especialmente en el medio rural y con carácter inmediato en La Viñuela, Alcaucín, Canillas de Aceituno y Periana; además de que los autobuses interurbanos de la Serranía de Ronda paren en el nuevo hospital y que se avance en el nuevo instituto en Parque Victoria, en la Cala del Moral de Rincón de la Victoria. También lleva una moción sobre la reducción del recargo del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

Destaca igualmente la moción de la formación naranja para que la Diputación resuelva antes del 24 de octubre el contrato de gestión del Museo de Arte de Antequera (MAD) en la Casa de los Colarte y que se convierta en una subsede permanente en la provincia de La Térmica y La Noria.

IU presenta al pleno una moción de apoyo a autónomos por los expedientes de reintegro de la Agencia IDEA y que "están arruinando a emprendedores, el 80 por ciento mujeres, que obtuvieron estas ayudas". Fue el llamado 'Ticket autónomo' para este colectivo y que viene reclamando la Junta, con 2.573 expedientes de devolución más intereses de demora. Según Ana Martín, una de las afectadas, "hay algunas que están sufriendo embargos y desahucios y la Junta no da explicaciones".

También lleva la coalición de izquierdas una moción sobre la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), en la que reclama a la Junta que cumpla el pago de la misma, recordando que se congeló en 2012 "y adeudan 135 millones a la provincia".

La portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, reclamará a la Diputación una renta local para municipios de menos de 20.000 habitantes, que aumente las partidas para ayudas sociales, hasta alcanzar un mínimo del 0,86 por ciento del presupuesto total de 2019; y prestaciones de rescate ciudadano como complemento a esa renta local.

También presenta una moción para que se asignen los fondos públicos para un plan de modernización e inversión en las infraestructuras de la comarca de Ronda, mejorando las carreteras actuales y aumentando los servicios de trenes; además de una moción sobre la mujer rural, subvencionando la contratación en iniciativas de economía social, programas de mejora de la empleabilidad, ayudas al emprendimiento así como que la institución ponga en marcha un plan de promoción dotado con un millón de euros.