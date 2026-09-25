La Diputación de Málaga llevará a 4.000 jóvenes de la provincia a la San Diego Comic-Con de la capital malagueña

Presentación de la iniciativa en la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga llevará a 4.000 jóvenes de la provincia a la San Diego Comic-Con Málaga, que se celebrará del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), en una iniciativa desarrollada en colaboración con la organización de la convención.

Los beneficiarios serán estudiantes de la provincia reconocidos por la institución provincial por sus expedientes académicos, así como jóvenes que han participado en iniciativas de ocio desarrolladas recientemente por la Diputación a través del Área de Juventud, entre ellas los programas 'Veranea' e 'Invierno Joven'.

Así lo ha dado a conocer este viernes, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, junto al director de San Diego Comic-Con Málaga, Fernando Piquer, y la concejala de Innovación y Digitalización del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo.

Según han explicado, a todos los beneficiarios se les enviará un formulario para que puedan inscribirse y asistir a una de las dos jornadas habilitadas. Así, 2.000 jóvenes acudirán el jueves 1 de octubre y otros 2.000 lo harán el domingo 4 de octubre.

Salado ha señalado que un evento de estas características supone "un reto y una oportunidad muy importante" para la provincia y ha defendido la colaboración para acercar este acontecimiento cultural y de ocio a jóvenes de toda Málaga.

En este sentido, ha incidido en que la iniciativa se enmarca en el trabajo de la Diputación para "fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los malagueños, con independencia del lugar en el que residan", especialmente ante las dificultades que pueden encontrar los jóvenes de los municipios más pequeños y del interior para acceder a determinados servicios.

Por su parte, la concejala ha animado a los jóvenes a participar y "aprovechar la iniciativa", mientras que el director de la convención ha destacado la colaboración y ha señalado que la segunda edición de la convención será "más grande, mejorada, con más actividades y talento" para ofrecer una experiencia a los aficionados.