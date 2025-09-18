La Diputación de Málaga marca como reto ante directores de la UNED "aprovechar y promocionar el talento de la provincia"

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, interveiene junto al rector de la UNED, Ricardo Mairal, y al alcalde de la capital, Francisco de la Torre, en la reunión anual de directores de esta institución académica. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

El presidente de la institución supramunicipal afirma que esta universidad "nos ayuda a avanzar en la lucha contra la despoblación"

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha marcado como reto en la reunión anual de directores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) la necesidad de "aprovechar y promocionar" el talento de la provincia de Málaga, así como formar a los jóvenes en los perfiles más demandados por el mercado laboral.

El presidente ha recibido este pasado miércoles por la tarde al rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ricardo Mairal, y a los directores de UNED de España con motivo de este encuentro anual que se ha desarrollado en el salón de plenos de la Diputación de Málaga. También ha asistido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Salado ha destacado que UNED Málaga, que precisamente este año celebra su 50 aniversario en la provincia, "nos ayuda a avanzar en la lucha contra la despoblación, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando a muchos jóvenes y no tan jóvenes la igualdad de acceso a una educación universitaria de calidad".

En este contexto, el presidente ha incidido en la especial relevancia de la colaboración público privada para facilitar a los jóvenes un buen desarrollo laboral, objetivo para el que la Diputación puso en marcha hace nueve años el Programa Primera Oportunidad, para facilitarles un primer empleo.

La UNED en Málaga cuenta con tres centros (Málaga, Marbella y Ronda) y en el pasado curso contó con cerca de 5.000 matrículas regladas, de las que casi el 60% corresponde a personas residentes fuera de la capital malagueña.

En cuanto a las titulaciones regladas, cuenta con 30 grados oficiales sin nota de corte y 80 másteres oficiales, algunos de ellos habilitantes, como los referentes a la formación del profesorado, abogacía y procura o psicología. Además ofrece numerosas enseñanzas y actividades no regladas.