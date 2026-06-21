La Diputación de Málaga mejorará la señalización horizontal de 99 carreteras con una inversión de dos millones de euros

Imagen de una carretera de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Málaga ha aprobado en su última reunión, celebrada el pasado 17 de junio, el inicio de la contratación de las obras para mejorar la señalización horizontal de la red viaria provincial, que se licitarán por un total de 2.108.323,87 euros. En total, se contempla actuar en 600 kilómetros de 99 carreteras que son competencia de la institución.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que los trabajos se licitarán en cuatro lotes, correspondientes a las cuatro zonas en las que está dividida la provincia desde el punto de vista operativo del servicio de Vías y Obras: Axarquía, Norte-Antequera, Valle del Guadalhorce y Serranía de Ronda. Y tendrán un plazo de ejecución de tres meses tras la adjudicación de las obras, según ha recogido la institución provincial en una nota.

Salado ha recalcado que la Diputación de Málaga mantiene todos los años una apuesta firme y decidida por modernizar y mejorar la red viaria provincial, contribuyendo así a reforzar la seguridad vial, como se refleja en sus inversiones, que rondan los 20 millones de euros anuales.

"No solo abordamos el arreglo estructural de vías que sufren deficiencias -ha añadido-, sino que también en los últimos cinco años realizamos un gran esfuerzo con planes de refuerzo de firme para que las calzadas de las vías y las cunetas se encuentren en las mejores condiciones. Y, ahora, complementamos esas actuaciones con un proyecto tan importante como el de mejorar la señalización horizontal, que ayuda y hace más segura la conducción tanto de día, como sobre todo de noche", ha señalado.

Según han indicado desde la Diputación, la señalización horizontal contempla delimitar los carriles de circulación, separar sentidos de circulación, indicar el borde de la calzada, acotar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos, así como reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el estacionamiento.

Francisco Salado ha indicado que se renovará la pintura de las líneas de carretera en 600 kilómetros de 99 vías de las 118 de titularidad provincial, y a su vez se pintarán isletas, símbolos y otras marcas viales que, en total, sumarán 11.000 metros cuadrados de superficie.

Así mismo, ha apuntado que hay que tener en cuenta que la Diputación de Málaga ya ha mejorado la señalización horizontal en tramos de carreteras en los que se han realizado obras puntuales, así como en los tramos incluidos en las obras de refuerzo de firme de los últimos años.

En la misma línea de refuerzo de la seguridad vial, Salado ha anunciado también que se están redactando actualmente los pliegos para la contratación de actuaciones de señalización vertical en las carreteras, que contempla la renovación y reposición de señales de tráfico.

ZONAS DE ACTUACIÓN

Para mayor operatividad y eficacia en las actuaciones, ha informado que el servicio de Vías y Obras reparte la provincia en cuatro zonas, que en la mayoría de los casos coincide con las comarcas naturales. En la Axarquía se actuará en 32 carreteras, cubriendo 174,4 kilómetros con líneas de borde y eje central, y las obras saldrán a licitación por 590.832,01 euros.

Será en estas vías: MA-3103 (de A-7000 a MA-3111), MA-3104 (de MA-3111 a La Breña), MA-3105 (de MA-3111 a MA-3107), MA-3106 (Cútar-El Borge), MA-3107(Benamargosa-Riogordo), MA-3108 (Benamargosa-Cútar), MA-3109 (El Borge-Almáchar), MA-3110 (Olías a Totalán), MA-3111 (Olías a MA-3105), MA-3112 (de MA-3109 a MA-3116), MA-3113 (de A-356 a Benamargosa), MA-3114 (Moclinejo-Almáchar), MA-3115 (Benamocarra-Iznate), MA-3116 (de A-356 a Benamocarra), MA-3117 (de MA-3119 a El Valdés), MA-3118 (Cajiz-Iznate), MA-3119 (Benagalbón-Moclinejo) y MA-3200 (Rincón de la Victoria-Benagalbón).

También serán MA-3201 (de A-7 a Macharaviaya y Benaque), MA-3202 (de MA-24 a MA-3110), MA-3203 (de N-340a a Cajiz), MA-3204 (de N-340a a Chilches), MA-4104 (de A-7205 a Alcaucín), MA-4105 (Canillas de Aceituno-Sedella), MA-4106 (de A-7205 a Canillas de Aceituno), MA-4107(Sedella-Salares) MA-4108 (Salares-Árchez), MA-4109 (Arenas-Daimalos), MA-4110 (Corumbela-Daimalos), MA-4111 (de Vélez-Málaga a Arenas), MA-5103 (Árchez- Corumbela) y MA-6102 (de N-340 a Río de la Miel).

En la zona Norte-Antequera se pintarán líneas en 171,85 kilómetros de 20 carreteras con un presupuesto de licitación de 542.886,94 euros. Las carreteras que se mejorarán son: MA-4100 (de A-7203 a límite provincial), MA-4101 (acceso a Alfarnate), MA-4102 (de MA-4101 a A-7204), MA-4103 (de Alfarnate a A-7204), MA-4403 (de A-343 a A-384), MA-5100 (de A-7201 a MA-5102), MA-5102 (de A-7201 a A-333), MA-5405 (de MA-4403 a A-384) y MA-5406 (de Humilladero a A-384).

También serán MA-5407 (de Mollina a N-331), MA-5408 (de N-331 a Cartaojal), MA-6100 (acceso a Villanueva de Tapia), MA-6404 (de A-7278 a Campillos), MA-6406 (de A-7278 a Almargen), MA-6407 (Campillos hacia El Saucejo hasta límite provincial), MA-6408 (Fuente de Piedra-Los Carvajales), MA-6409 (Los Carvajales-Alameda), MA-6410 (acceso a Mollina), MA-6411 (Alameda hacia La Roda hasta límite provincial) y MA-6416 (Villanueva Algaidas-Cuevas de San Marcos).

Por lo que respecta a la zona del Valle del Guadalhorce, se actuará en 21 carreteras, en tramos que suman 140,4 kilómetros. Los trabajos saldrán a licitación por 528.604,57 euros. Serán las siguientes vías: MA-3101 (A-45 a Casabermeja por Los Gámez), MA-3301(Alhaurín de la Torre a Instalaciones Provinciales), MA-3302 (de A-7059 a A-357 por Villafranco del Guadalhorce), MA-3303 (Coín-Puerto de Pescadores), MA-3304 (Cártama-Alhaurín el Grande), MA-3400 (acceso a Gibralgalia), MA-3402 (de A-7075 a Almogía), MA-3403 (Villanueva de la Concepción-Almogía), MA-3404 (de Casabermeja a A-7075), MA-4400 (acceso a Bobastro), MA-5400 (El Burgo-Serrato), MA-5401 (El Burgo-Casarabonela), MA-5402 (de MA-5401 a Ardales), MA-5403 (Ardales-El Chorro), MA-5404 (de A-357 a A-7278), MA-6400 (acceso a Serrato), MA-6401 (de A-367 a Cañete la Real), MA-6402 (Cañete la Real por La Atalaya a límite provincial), MA-6403 (de Teba a A-7278), MA-6405 (acceso a Teba) y MA-7404 (de A-384 a Cañete la Real).

Y, por último, en la Serranía de Ronda se licitarán por 446.000,35 euros el pintado de líneas en tramos de 16 carreteras que suman 113,3 kilómetros. Son las siguientes: MA-7303 (Cartajima-Júzcar), MA-7305 (acceso a Parauta), MA-7306 (acceso a Cartajima), MA-7403 (Arriate-Puerto del Monte), MA-8300 (de A-7 a Casares), MA-8301 (Estepona-Jubrique), MA-8302 (de MA-8301 a Genalguacil), MA-8304 (de MA-8305 a Genalguacil), MA-8305 (Algatocín-Jubrique), MA-8306 (acceso a Benalauría), MA-8400 (de Benaoján a su estación), MA-8401 (Benaoján-Cortes de la Frontera), MA-8402 (Montejaque-Benaoján), MA-8405 (acceso a Cortijo de Los Villalones), MA-8406 (de MA-7402 a Venta de la Leche) y MA-8407 (de MA-8405 a Montecorto).