La Diputación de Málaga movilizará 236 millones de euros en 2022 para transferencias e inversiones para la provincia

El presupuesto consolidado, que se prevé aprobar este viernes con el voto a favor de Maldonado y Cassá, asciende a 352,3 millones

MÁLAGA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de la Diputación de Málaga para 2022 movilizará para la provincia un total de 236,65 millones de euros en inversiones y transferencias, incluyendo los 100 millones del préstamo solicitado este año y que se invertirá el próximo ejercicio; aumentando las inversiones en capítulos "claves, reforzando las políticas sociales e incrementando las aportaciones a los ayuntamientos", según ha anunciado el presidente de la institución, Francisco Salado.

El presupuesto consolidado de la Diputación para 2022, que incluye a la propia institución, al Patronato de Recaudación Provincial y a la empresa pública Turismo y Planificación Costa del Sol, ascenderá a 352,3 millones "para relanzar la recuperación económica".

Esta cantidad supone un incremento del 16,7% respecto a las cuentas vigentes si de ellas se detraen los 100 millones incluidos y que corresponden al préstamo extraordinario solicitado y adjudicado una parte (70 millones) durante el ejercicio actual pero que, ha resaltado, se gastará en su totalidad durante 2022.

"Son unas cuentas expansivas, ambiciosas, que hacen frente a problemas coyunturales pero también estructurales", ha defendido Salado en rueda de prensa junto al diputado provincial de Economía, Manuel López Mestanza, y la vicepresidenta segunda, Margarita del Cid.

"Son unos presupuestos a la altura de los desafíos a los que nos enfrentamos. Son muy municipalistas, los más municipalistas de la historia de la Diputación y que incluyen las mayores partidas incondicionadas", ha sostenido en su intervención.

Así, en las cuentas para 2022 hay presupuestados 69 millones de euros en transferencias a los ayuntamientos, incidiendo en que son los alcaldes y alcaldesas malagueños quienes decidirán a qué se destinan esos fondos: "Creemos en la autonomía local y ellos conocen las prioridades y las necesidades de sus municipios".

De esta forma, habrá 28,8 millones en fondos incondicionados dentro del Plan de Concertación a los que hay que sumar 6,6 millones de programas previstos por la Diputación en función de las cuestiones solicitadas por los ayuntamientos. A esta cuantía se suma un nuevo plan extraordinario de 17,5 millones y 16 millones de euros de transferencias a los ayuntamientos contemplados en el préstamo.

Actualmente, ha aclarado el presidente, se han concedido ya 50 millones de euros de dicho préstamo. Las principales inversiones ya fijadas con cargo al mismo serán 20 millones para trabajos asociados a la Gran Senda, la red de senderos y Unesco; 16 millones para transferencias a los ayuntamientos (que se sumarán a las incluidas en el presupuesto ordinario); 15 millones para planes de infraestructuras hidráulicas; 11,3 para carreteras; 10 millones para depuradoras; la misma cantidad para la Senda Litoral; 7,29 millones para el Plan Vía-Ble; dos millones para la Senda Azul y siete para inversiones en el patrimonio provincial.

APOYO DE CASSÁ Y MALDONADO

Estas cuentas se prevén aprobar este viernes en un pleno extraordinario. Salado ha confiado en que saldrán adelante con el voto favorable del diputado provincial no adscrito Juan Cassá y de su todavía socio de gobierno de Ciudadanos, Juan Carlos Maldonado, quien a día de hoy no ha presentado ningún documento en la institución informando de su salida de la formación naranja, tal y como anunció este pasado lunes: "Se ha sentado con nosotros elaborándolo y negociándolo".

"A fecha de hoy jurídicamente el grupo Cs sigue existiendo y en ese periodo de reflexión él decidirá", ha dicho el presidente provincial, quien ha informado de que habló por teléfono con Maldonado y este miércoles personalmente al finalizar el pleno ordinario de noviembre, una conversación en la que el hoy por hoy vicepresidente primero de la Diputación pidió a Salado "un tiempo de reflexión y se lo voy a dar, se lo merece como cualquier persona".

Cuestionado por cómo se mantiene esta situación ya que la salida de Maldonado de Ciudadanos implicaría que esta formación desapareciera de la institución y por tanto su socio de gobierno, el presidente ha indicado que eso es "política ficción" y que no valorará algo que no ha ocurrido: "Lo importante ahora es el presupuesto y la estabilidad".

Tampoco se ha querido pronunciar respecto a las palabras de Maldonado en las que le acusó de no estar a la altura: "No me preocupa, me preocupa sacar el presupuesto adelante y lo que haya dicho no me afecta; me afectaría más que no se aprobara el presupuesto".

Respecto a la oposición y su apoyo para sacar adelante las cuentas para 2022, el presidente ha indicado que más que mano tendida, que es lo que ha ofrecido el portavoz socialista, José Bernal, espera "palos en las ruedas, como se ha visto en la Junta de Andalucía".

"Han dado esa imagen --de mano tendida-- y han buscado excusas; y en el Ayuntamiento de Málaga. Me lo creeré cuando llegue mañana y no obstaculicen la aprobación del presupuesto. Aquí hay recursos para los ayuntamientos, y oponerse es oponerse a los 103 municipios y a que estén cuanto antes aprobados para que el 1 de enero transfiramos los recursos".

DETALLE DE LAS CUENTAS

En su comparecencia, Salado se ha referido a los principales aumentos para 2022, entre los que ha destacado el de las inversiones reales un 65,2% o el de las transferencias de capital un 51,8%. Asimismo, el presupuesto en educación, juventud y deportes crece un 48,6%; en igualdad, servicios sociales y familias será de un 14,1% más; las partidas destinadas a cultura aumentan un 12,9% y el de Sabor a Málaga un 7%.

También se contemplan 31,4 millones más para los ayuntamientos, "a lo que habrá que sumar más partidas cuando tengamos el remanente" a mediados de 2022; 7,4 millones más en ayuda a domicilio y 6,7 millones más en políticas sociales. Igualmente se eleva el dinero para la promoción turística (+2,7 millones), las políticas de lucha contra el cambio climático (+2,1 millones) y para afrontar la extinción de incendios (+2 millones).

La recuperación del entorno de Sierra Bermeja es también uno de los ejes de la Diputación, con nueve millones de euros para reparar los daños, prevenir que se produzcan nuevos incendios y "mejorar nuestra capacidad de respuesta, y la de todos los ayuntamientos, ante este tipo de catástrofes".

Por ello, se invertirán más de 4,6 millones en la mejora de carreteras y caminos en la zona, que faciliten también las formas de acceso y de evacuación; 1,4 millones para nuevas tomas de agua para camiones de bomberos en los 15 municipios del Valle del Genal; 1,9 millones en la reparación y adecuación de todas las infraestructuras hidráulicas; y un millón en ayudas y subvenciones a personas y empresas afectadas por el incendio.

Salado ha destacado el perfil social del presupuesto, que consigna 65 millones, "uno de cada cinco euros", a las políticas sociales. De este importe, 31,9 millones para la ayuda a domicilio a personas dependientes, 25,3 millones para servicios sociales y 5,6 millones en ayudas a familias sin recursos, entidades y programas sociales.

Contemplan ayudas y programas para los sectores productivos, con partidas como los 26,6 millones de euros que se destinan a las empresas y autónomos de la provincia, entre las que Salado ha destacado los 13,37 millones de euros para Turismo Costa del Sol (+14,5%); los 5,3 millones de euros de ayudas al tejido empresarial o los 2,8 millones para Sabor a Málaga. En materia de fomento del empleo hay más de 19 millones.

El Patronato de Recaudación recibirá de la Diputación 2,5 millones para corregir la pérdida de la plusvalía tras la sentencia del Tribunal Constitucional y que eleva el presupuesto de esta entidad a 38,9 millones. El Consorcio de Bomberos también recibirá una inyección extra de un 4,5% hasta alcanzar 23,5 millones en 2022.