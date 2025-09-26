La Diputación de Málaga organiza talleres de actualización profesional para 75 docentes de Secundaria, Bachillerato y FP

La diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, junto a Pilar Jimena, de Fundación Trébol - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Se impartirán en octubre en Ronda, Vélez-Málaga y Antequera

MÁLAGA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga organiza talleres de actualización profesional para 75 docentes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de la provincia. Se impartirán en Ronda los días 20 y 21 de octubre, en Vélez-Málaga el 22 y 23 de octubre y en Antequera el 30 y 31 de octubre.

Así lo ha dado a conocer la diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, junto a Pilar Jimena, de Fundación Trébol, que se encargará de impartir estos talleres de seis horas de duración divididas en dos jornadas.

Se trata, según ha explicado la diputada, "de una de las iniciativas del Servicio de Empleo dirigidas a mejorar la empleabilidad de la ciudadanía y a fortalecer la competitividad del territorio".

"El objetivo es que el profesorado cuente con herramientas y conocimientos actualizados para preparar y orientar a sus estudiantes en el proceso de inserción laboral", ha detallado Márquez, que ha explicado que, al mismo tiempo, se fomenta la creación de redes de colaboración entre profesores.

Así, los talleres abordarán las últimas tendencias y demandas del mercado laboral actual; profundizarán en las competencias transversales y 'soft skills', esenciales para el éxito profesional; ofrecerán formación práctica en aspectos del mundo laboral como la búsqueda de oportunidades de empleo o los contratos y nóminas; y proporcionarán las claves del emprendimiento como alternativa de desarrollo profesional.

"Desde la Diputación, queremos poner a disposición de los vecinos de nuestros municipios las herramientas que les permitan afrontar con éxito los retos del mercado laboral actual", ha concluido la diputada.