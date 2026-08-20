La Diputación de Málaga pone en marcha una nueva edición del programa de innovación social 'Voy a La Noria'

Archivo - La Noria, centro de innovación social de la Diputación de Málaga, en la capital malagueña y con nodos en distintos puntos de la provincia. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través del centro de innovación social La Noria, ha puesto en marcha una nueva edición del programa 'Voy a La Noria', una iniciativa que utiliza la innovación social como herramienta para generar oportunidades entre la juventud de los municipios menores de 20.000 habitantes.

En esta edición, alrededor de 150 jóvenes de entre 12 y 15 años de nueve municipios de la provincia participarán en una experiencia 'gamificada' que combina formación, creatividad, tecnología y ocio para descubrir nuevas posibilidades de desarrollo en sus propios territorios, ha indicado la Diputación en un comunicado.

El programa se desarrollará entre los meses de junio y octubre con la participación de jóvenes procedentes los municipios malagueños de Montejaque, Yunquera, Almargen, Casabermeja, Villanueva de Algaidas, El Burgo, Bobadilla Estación, Algatocín y Algarrobo.

La iniciativa cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de la provincia y el respaldo de la Diputación de Málaga para garantizar la gratuidad del alojamiento y la manutención de los participantes.

La vicepresidenta y diputada de Innovación Social, Antonia Ledesma, ha destacado que "esta edición supone un paso más en la evolución del programa, abordando de forma integral no solo la formación, sino también la capacidad de los jóvenes para transformar sus ideas en proyectos y soluciones que contribuyan a proteger y mejorar su entorno rural".

La iniciativa responde a la necesidad de seguir acercando oportunidades y recursos a la juventud de los pequeños municipios, favoreciendo el desarrollo de su talento y sus capacidades en un contexto marcado por la transformación tecnológica y social.

'Voy a La Noria' ofrece a la juventud participante herramientas para potenciar la creatividad, el pensamiento crítico y el espíritu emprendedor, al tiempo que fomenta el conocimiento, el arraigo y el orgullo de pertenencia a sus municipios.

La experiencia se articula a través de una metodología práctica y 'gamificada' en la que los jóvenes se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje.

Uno de los puntos de partida es una yincana de retos sociales que les acerca a la resolución tecnológica de problemas mediante la robótica creativa, el diseño 3D y la 'gamificación'.

A través de estos recursos, los participantes exploran cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta para imaginar soluciones a necesidades concretas de sus municipios y afrontar con creatividad algunos de los desafíos del entorno rural.

El programa también incorpora un taller de educación emprendedora y creatividad a través de la arquitectura, que invita a los jóvenes a reflexionar sobre los espacios públicos, la convivencia y la transformación de sus comunidades.

Esta experiencia se complementa con contenidos de producción audiovisual orientados a que los participantes puedan trasladar su propia mirada sobre el territorio y reforzar el orgullo de pertenencia a sus municipios.

ARTE Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO COMO HERRAMIENTAS

La programación incorpora también diferentes disciplinas artísticas y educativas para trabajar el empoderamiento juvenil y el pensamiento crítico desde metodologías de educación no formal.

Los jóvenes se acercarán a los videojuegos como herramienta para abordar cuestiones relacionadas con el cambio climático y participarán en actividades de expresión corporal y 'gamificación'.

El programa concluirá con un taller de danza contemporánea y pensamiento crítico, en el que la expresión, la creatividad y la colaboración servirán para trabajar nuevas formas de convivencia y relación con el entorno.

De esta manera, la propuesta combina tecnología, emprendimiento, arte y educación para ofrecer una experiencia integral que va más allá de la formación y busca que los jóvenes identifiquen las oportunidades que existen en sus propios municipios.