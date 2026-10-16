Diputación de Málaga presenta una guía con 65 actuaciones para adaptar los municipios a las necesidades de los mayores

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, presenta la Red de Municipios Comprometidos con sus Mayores. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red de Municipios Comprometidos con sus Mayores de la Diputación de Málaga ha elaborado una guía que plantea 65 actuaciones para adaptar a los pueblos y ciudades de la provincia a las necesidades de las personas mayores mediante acciones para mejorar la calidad de vida y promover el envejecimiento activo.

Las 65 medidas constituyen el marco de referencia para los municipios que forman parte de la red y se distribuyen en ocho grandes ámbitos de actuación: espacios al aire libre y edificios; transporte y movilidad; vivienda y adaptación del hogar; participación ciudadana y vida comunitaria; salud y bienestar; seguridad y protección; empleo y formación; y comunicación y acceso a la información.

Entre las actuaciones se propone, por ejemplo, la eliminación de barreras arquitectónicas en calles y aceras; el uso de bancos ergonómicos o circuitos de caminata con pavimentos antideslizantes.

También se plantean medidas como mejorar la seguridad vial en entornos urbanos frecuentados por mayores y rutas de transporte específicas para mayores.

Sobre vivienda, se apunta la importancia de realizar ayudas para la adaptación de viviendas y de comunidades. Y en materia de salud, se propone el desarrollo de diversos programas de actividad físico adaptado a los mayores o programas preventivos y de rehabilitación y fisioterapia.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha presentado este viernes la iniciativa, destacando que "el envejecimiento de la población no solo plantea retos sociales relacionados con la salud, la asistencia o la atención a los mayores, sino que también exige una adecuada adaptación de los municipios, de los espacios en los que se desenvuelven día a día esas personas".

"No se trata sólo de vivir más años --ha recalcado--, se trata de que nuestros municipios estén preparados para que esas personas puedan vivirlos mejor. Así que no podemos esperar a que nuestros municipios envejezcan para empezar a adaptarlos, tenemos que anticiparnos", ha afirmado Salado.

Salado se ha referido a que la provincia cuenta con 336.648 personas mayores de 65 años, que representan aproximadamente el 18,9% de su población. Y, desde 2021, el número de mayores de 65 años se ha incrementado en 37.590 personas más, lo que supone un aumento del 11%.

A ello se unen los datos de 2025 del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que reflejan que 73 de los 103 municipios malagueños tienen ya al menos un 20% de población mayor de 65 años. En cuanto a población extranjera, aproximadamente 74.000 de los mayores residentes en Málaga son foráneos, alrededor del 22% del total.

El importante peso demográfico que tienen y van a tener los mayores hizo plantearse a la Diputación de Málaga, según ha explicado Salado, "la importancia de que los pueblos y ciudades de Málaga se adapten a las necesidades de esas personas en aspectos relacionados", por ejemplo, con la adecuación de espacios al aire libre, la accesibilidad a edificios, la movilidad y el transporte, la vivienda, la salud y el bienestar, la participación comunitaria, la formación y el acceso a la tecnología de la información.

"Por eso, decidimos impulsar la creación de la Red de Municipios Comprometidos con sus Mayores, para fomentar que los pueblos y ciudades de la provincia se impliquen en la mejora de la calidad de vida de nuestros mayores", ha destacado.

Según ha comunicado la Diputación, la guía establece un marco de referencia para orientar y evaluar las actuaciones de cada municipio, que deberá solicitar formar parte de dicha red. Y cada medida cuenta con indicadores que permiten acreditar su grado de implantación, alcance y evolución.

Cada localidad participante en la red contará con una placa conmemorativa en la entrada de localidad como reconocimiento explícito, y cada año se revisará que las medidas siguen vigentes y activas.

Al respecto, Salado ha indicado que "no se trata de poner una mera placa de reconocimiento a un ayuntamiento. El objetivo es que nuestros mayores noten las mejoras en su día a día, que puedan moverse con mayor facilidad por sus pueblos, que sus necesidades se tengan en cuenta y que puedan seguir viviendo con autonomía, seguridad y calidad de vida", ha afirmado.

Sobre el desarrollo de estas medidas, el presidente de la Diputación ha incidido en que la red "contará con el respaldo de los planes provinciales de asistencia y cooperación" (Concertación), destinados a los pueblos menores de 20.000 habitantes.

Por su parte, la Diputación ofrece herramientas a los ayuntamientos en su plan para 2027, para actuar sobre 38 de las 65 medidas que se proponen, desde planes municipales de accesibilidad y eliminación de barreras hasta participación ciudadana, refugios climáticos, instalaciones deportivas, alfabetización digital o programas de carácter intergeneracional.