La Diputación de Málaga promociona el vino y la uva pasa de la Axarquía a través de 'influencers'

La diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, ha presentado este lunes esta iniciativa junto a los alcaldes de Comares y Moclinejo; concejales de Almáchar y El Borge; y el presidente de la Mancomunidad Axarquía. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga promociona el vino y la uva pasa de la comarca de la Axarquía a través de diversos 'influencers', que visitarán Almáchar, Comares, El Borge y Moclinejo para conocer y, posteriormente, hacer llegar a sus seguidores iniciativas de enoturismo puestas en marcha en esos municipios.

La diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, ha presentado este lunes esta iniciativa junto a los alcaldes de Comares y Moclinejo, José Miguel Ruiz y Antonio Muñoz, respectivamente; los concejales de Almáchar y El Borge, Mario Torres y Hugo Fernández, respectivamente; y el presidente de la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol-Axarquía, Jorge Martín.

Márquez ha destacado que la Diputación se centra en la promoción de su territorio, así como de la cultura, las tradiciones y los sistemas productivos de la provincia. Y ha explicado que esta iniciativa consiste en un 'fam trip' o viaje de familiarización que se ofrece a personas con algún tipo de relevancia, como los 'influencers' en redes sociales, para que puedan vivir la experiencia de un destino en primera persona y así la difundan entre sus fans.

En este caso, se ha apostado por la promoción del Sipam de la uva pasa de la Axarquía y se ha organizado un viaje de dos días, durante este miércoles y el jueves, a los mencionados municipios, que son referentes en materia de enoturismo. "Queremos mostrar que la Axarquía y su uva pasa está llena de posibilidades para los emprendedores", ha añadido la diputada.

El miércoles 17 de septiembre se empezará la jornada en Comares con una visita a viña tradicional para ver el proceso de recolección y colocación en paseros. Se hará una actividad de promoción turística de la tirolina, que con 436 metros es la más larga de España en anclaje natural a más 100 metros de altura. Igualmente, se visitarán bodegas locales y el encuentro en el pueblo concluirá con un almuerzo en el hotel restaurante Verde Oliva.

Por la tarde, se desplazarán a Almáchar, donde habrá una visita al museo de la pasa de la localidad y se desarrollará una cena de trabajo con agentes de la zona en el restaurante MabíJ, con recepción previa y cata de los vinos del lugar.

El jueves 18 de septiembre, la jornada arranca en Moclinejo con un recorrido por el municipio y por el pasero automático financiado por Diputación de Málaga, a lo que seguirá una visita a Bodegas Dimobe, empresa familiar fundada en 1927.

Y en El Borge se hará una demostración de las labores con la uva pasa, especialmente las relacionadas con el secado.

Los 'influencers' que participarán son Malagadictos (José y Clara), que superan los 318.000 seguidores en redes sociales, donde tienen vídeos con audiencias superiores a los dos millones de visitas. Promocionan lugares gastronómicos y pueblos de la provincia de Málaga; y Thewaywewinenow (Amaia Soto), que ofrece desarrollo de productos y creación de contenido a nivel internacional. Usa una forma diferente de comunicar el conocimiento del vino de forma global, cautivadora, precisa y cercana tanto para consumidores como para empresas.

También participan Meritxell Falgueras, sumiller y comunicadora, que ha recibido diversos reconocimientos como el de mejor libro de educación del vino en Gourmand World CookBook Awards 2021 y premio especial al mejor blog sobre vinos de Gourmand World Awards 2019; Laura Sánchez Lara, periodista gastronómica y sumiller, colaboradora en Metrópoli El Mundo, Cocinillas El Español, Elle Gourmet, ABC y HOLA Cocina; y Antonio Carlos Miñán, nominado a mejor comunicador de vino 2024.