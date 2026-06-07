La Diputación de Málaga propone actividades culturales "variadas" en capital y en Álora, Pujerra, Alfarnate y Antequera

El ciclo 'Con Sello Propio' del Centro Cultural María Victoria Atencia (calle Ollerías, 34) cierra el primer semestre del año con el concierto de La Pena. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga presenta una "variada programación cultural" para la próxima semana compuesta por actuaciones musicales, talleres, charlas y exposiciones, que se desarrollarán en la capital y los municipios de Álora, Pujerra, Alfarnate y Antequera.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, el ciclo 'Con Sello Propio' del Centro Cultural María Victoria Atencia (calle Ollerías, 34) cierra el primer semestre del año con el concierto de La Pena, un "proyecto coral en el que las voces se fusionan con arreglos de instrumentos variados". La agrupación musical actuará el 11 de junio a las 20,30 horas. Las entradas invitación estarán disponibles desde el lunes, 8 de junio, a partir de las 10,00 horas, en 'culturama.cliqueo.es'.

Además, el director, actor y guionista malagueño Ignacio Nacho recala el 12 de junio, a las 20,30 horas, en el Centro Cultural MVA dentro de la quinta edición de los Ciclos de Autor de Culturama, donde realizará la lectura de 'Hotel Terminus', un texto para todos los públicos. 'Ciclos de Autor' es una iniciativa de la Diputación de Málaga creada para la revitalización del teatro malagueño y "centra su objetivo en facilitar la visibilidad de los autores de la provincia".

También el viernes, a las 19,00 horas, en la sala multiusos de la Biblioteca Cánovas del Castillo, dentro del ciclo 'Ciencia en la biblioteca', Carlos Durán, Sebastián Cardenete y Manuel Fernández charlarán sobre 'La magia de la ciencia', en una actividad dirigida a todos los públicos y de entrada libre.

Además, la Joven Orquesta Provincial de Málaga ofrece un concierto el domingo, 14 de junio, a las 11,00 horas, en el Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga, siendo un espectáculo reservado para personas residentes y sus familiares. Se interpretará un "variado programa" compuesto por obras de Federico García Lorca, Manuel de Falla, Cristóbal López Gándara, A. Márquez, Pablo Luna y Gerónimo Giménez.

CULTURAMA EN LA PROVINCIA

Tras su paso por el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, el espectáculo 'Miguel de los Reyes, memoria de un cancionero' llega el 12 de junio a las 20,30 horas en el Teatro Tomás Salas de Álora. Se trata de un ciclo de copla que tributa homenaje a este artista malagueño tras cumplirse 27 años de su fallecimiento con entrada libre hasta completar aforo.

La Joven Orquesta Provincial de Málaga ofrece un concierto el sábado, 13 de junio, a las 12,00 horas, en la Plaza de la Iglesia de Pujerra para interpretar un "variado programa" compuesto por obras de Federico García Lorca, Manuel de Falla, Cristóbal López Gándara, A. Márquez, Pablo Luna y Gerónimo Giménez.

Por su parte, la Orquesta Metrópolis Show anima la Feria de San Antonio de Alfarnate con su actuación el día 13 de junio en el Jardín del Pilar, siendo la entrada libre. El quinteto pone la música de baile a la noche del sábado 13.

EXPOSICIONES

La muestra 'Realismo mágico' de la artista Maribel Alonso reúne en el MAD de Antequera (Calle Diego Ponce, 12) cerca de 80 cuadros "de todas las épocas pictóricas". Esta exposición es un recorrido por su trayectoria y una invitación formal a que el público se mueva entre sus colores vívidos y sus geometrías anímicas. Se podrá visitar desde el 2 de junio al 20 de septiembre, de lunes a sábados de 10,00 a 20,30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

Con ocasión del Centenario de la Revista Litoral la Diputación de Málaga, a través del Centro Cultural Generación del 27, el MVA acoge "una gran exposición" para conmemorar los cien años de una de las revistas de poesía, arte y pensamiento "más influyentes de la lengua española". 'Litoral cien años. Generación del 27-Generación Litoral' quiere ser el "mejor homenaje" que se le puede rendir a esta publicación que nació en noviembre del 26 y que ha logrado sobrevivir y mantenerse viva en sus diferentes etapas hasta la actualidad.

Dicha exposición permanecerá abierta hasta el 26 de junio y la entrada es libre hasta completar aforo. El horario de visitas es de lunes a viernes de 10,00 a 21,00 horas, mientras que los festivos se encuentra cerrado.

Por otra parte, el espacio expositivo de la Diputación Provincial de Málaga Pacífico 54 acoge la muestra colectiva 'En clave de luz', organizada por Aula 7 hasta el 10 de julio. Compuesta por 79 piezas realizadas por fotógrafos miembros de Aula 7, tiene en la música y en el baile el eje común de su temática. La entrada es libre y puede visitarse de lunes a viernes de 10,00 a 20,00 horas. No obstante, los festivos permanece cerrado.