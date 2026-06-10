La Diputación de Málaga publica una guía para la creación de comunidades energéticas en municipios de la provincia

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha presentado este miércoles su 'Guía metodológica para la creación de comunidades energéticas en los municipios de la provincia de Málaga'.

Se trata de un documento que ofrece a los ayuntamientos un marco práctico, jurídico y financiero para impulsar proyectos de energía compartida basados en la participación ciudadana, el aprovechamiento de recursos renovables y la finalidad social de la energía.

La guía ha sido presentada en una jornada a la que han asistido alcaldes, concejales y personal técnico tanto de los ayuntamientos malagueños como de la propia Diputación.

"Es habitual que, cuando surgen iniciativas novedosas, existan dudas en cuanto a su implantación", ha explicado el vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, al tiempo que ha añadido que "la finalidad de esta guía es ofrecer a los ayuntamientos un método claro, riguroso y aplicable para constituir, gestionar y consolidar comunidades energéticas en el marco normativo andaluz".

El proceso metodológico propuesto en este libro se estructura en seis fases que permiten a cualquier ayuntamiento de la provincia avanzar de forma ordenada desde la idea inicial hasta la puesta en marcha y seguimiento. De este modo, la guía propone partir de un diagnóstico energético y social y continuar con un acuerdo de impulso municipal para continuar con la selección del modelo jurídico.

Posteriormente se identificarían las posibilidades de financiación y los instrumentos jurídicos, para finalizar con la ejecución, el seguimiento y la evaluación de la comunidad energética.

"La transición energética es un proyecto social y territorial", ha continuado Ortega y ha añadido que "Andalucía dispone de un potencial renovable excepcional y de un mosaico de municipios con capacidades técnicas y recursos desiguales. En este contexto, las comunidades energéticas se han consolidado como un instrumento idóneo para avanzar hacia un modelo más justo y sostenible. Esta guía está diseñada para municipios de la provincia de Málaga, pero es extrapolable al conjunto de Andalucía".

La guía incluye dos modelos de colaboración municipal, el marco jurídico completo y actualizado, la documentación tipo lista para usar, con convenios, pliegos, memorias, etcétera, el mecanismo de cofinanciación equitativa y criterios para todas las capacidades técnicas.

La guía está diseñada para no tener preferencia por ningún tipo de tecnología renovable y abarca energía fotovoltaica, biomasa, solar térmica, geotermia e híbridos, entre otros. Se puede descargar en la web de Málaga Viva.

Por otro lado, han recordado que la Diputación de Málaga, a través del servicio de Cambio Climático, tiene en marcha un programa de asesoramiento a municipios para la creación de comunidades energéticas.

Este programa, que ya cuenta con tres anualidades, incorporó 27 municipios en 2024, otros 12 en 2025 y cuatro en 2026. Así, ya son 43 los ayuntamientos a los que la Diputación de Málaga está asesorando, la mitad del total de municipios malagueños de menos de 20.000 habitantes.