La Diputación de Málaga refuerza su apoyo a la industria agroalimentaria con ayudas de más de 5,4 millones de euros

Cultivos en la provincia de Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha reforzado su apoyo a la industria agroalimentaria, la ganadería, la agricultura y la pesca en la provincia con nuevas líneas de ayuda para gastos corrientes e inversiones, dotadas con 5.453.894,30 euros.

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado este miércoles la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, y fija hasta el 30 de septiembre para la presentación de solicitudes.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que estas ayudas tienen como objetivo "reconocer el papel estratégico de las empresas y de las personas trabajadoras autónomas de estos sectores como motor económico, social y territorial de la provincia".

Según han explicado, se establece un máximo de 6.000 euros para subvenciones de gastos corrientes y un máximo de 14.000 euros para inversiones. Salado ha destacado que este año el incremento del importe global de las ayudas es "muy notable", ya que se aumenta un 80% respecto al del año pasado, que se situó en tres millones de euros.

Además, ha incidido en que estas empresas son fundamentales para potenciar y dinamizar las economías locales, generar empleo y riqueza en los pueblos y fijar la población en las zonas rurales. "Por ello, desde la Diputación consideramos imprescindible ayudar a estos sectores, muy vulnerables, que en los últimos años atraviesan una situación especialmente compleja", ha añadido.

AYUDAS, GASTOS Y SUBVENCIONES

La convocatoria establece dos líneas de ayuda, para gastos corrientes y para inversiones. En el primer caso, la cuantía máxima a conceder a las personas beneficiarias de la subvención no podrá ser superior a 6.000 euros.

En cuanto a los gastos de inversión, cuando el importe del proyecto, IVA excluido, sea inferior o igual a 10.000 euros, se concederá una subvención por el 100% del importe total del proyecto. Si el importe del proyecto supera la cuantía de 10.000 euros, IVA excluido, la cuantía de la subvención será el 85% del proyecto, con un máximo de 14.000 euros.

Por lo que respecta a los gastos que serán subvencionables, en cuanto a gastos corrientes se incluyen desembolsos de arrendamiento o subarriendo de bienes inmuebles ligados a la actividad económica desarrollada y gastos de producción, como alimentos, pienso o abono agrícola, transporte y el importe abonado por la compra de oxígeno necesario para las instalaciones de acuicultura.

En el sector pesquero, los relativos a cebo, sal, hielo, envases y embalajes, aprovisionamientos, aparejos, lubricantes y costes de transporte de productos pesqueros. Igualmente, se contemplan servicios de labores agrícolas, compra de agua para el sector ganadero, alquiler de maquinaria agrícola y gastos de transporte de materiales.

Asimismo, en el caso de personas físicas, las cuotas por cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. Y para las sociedades, los gastos de personal correspondientes a la retribución en especie a los socios por la cotización de dichas cuotas.

Como gastos de inversión, serán subvencionables los destinados a modernización, automatización y digitalización de la actividad productiva y los que impliquen mejora de la productividad, como maquinaria, herramientas, equipos y cualquier otro elemento necesario para los procesos productivos; gastos de cambio de cultivo o método de regadío y adquisición de elementos de transporte (tractores, furgonetas, remolques, motos de reparto y similares).

Salado ha recordado en un comunicado que la Diputación de Málaga aprobó en un pleno celebrado en el mes de julio algunas modificaciones en las bases para la concesión de las ayudas para adaptarlas a las necesidades del sector primario.

En este sentido, ha habido algunos cambios en los requisitos para ser beneficiario al exigir estar dado de alta en el Registro Censal Empresarial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en algunos epígrafes determinados.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las personas físicas; las personas jurídicas, considerando como tales también, todas las sociedades civiles con personalidad jurídica, cuyo NIF comienza por la letra 'J'; y las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, aun careciendo de personalidad jurídica.

Además, se ha ampliado el régimen de justificación para aumentar las garantías para que las subvenciones se reciban por los beneficiarios a los que van dirigidas, al tiempo que también se han producido cambios en el tipo de gastos subvencionables y los que no serán.