Diputación de Málaga reivindica una estrategia para aplicar fondos Next Generation a prioridades como sequía o movilidad

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha señalado que la sequía, la movilidad y las cuestiones energéticas son las principales prioridades y problemas actualmente y ha considerado que no hay una estrategia "clara" por parte del Gobierno central sobre los fondos Next Generation para que puedan aplicarse a estas cuestiones.

Así lo ha indicado Salado en su intervención en el encuentro informativo de Europa Press con los presidentes de las ocho diputaciones provinciales, titulado 'Andalucía desde sus territorios' en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Cepsa.

"No entiendo que en un momento tan delicado que estamos viviendo una sequía que está poniendo en jaque a la provincia de Málaga no haya una estrategia para que esos fondos Next Generation estén aplicados a la sequía o la movilidad y los temas energéticos; esa tiene que ser la prioridad y no está sucediendo así", ha manifestado.

El presidente provincial ha incidido en que en este momento "clave" con esos fondos "tenían que estar planificando los grandes problemas estratégicos que tiene actualmente España y por ende las comunidades autónomas y las provincias, como es el tema energético, de la sequía y la movilidad". "Se han hecho sin una estrategia clara y meridiana por parte del Gobierno central", ha dicho.

Ha indicado que "se están haciendo pequeños proyectos de inversión con los fondos Next Generation, pero no en temas claves y estratégicos, como es nuestro tren", algo que considera culpa "primero, del Gobierno que no ha fijado bien la estrategia, y luego de las comunidades autónomas que a lo mejor no lo están desarrollando como se debiera, pero es que ya de partida surge mal esa estrategia".

"Me parece bien, en este momento de crisis económica importante, una política con los fondos Next Generation de gastos, pero si no se gastan bien pueden no servir para nada", ha dicho Salado, quien ha recordado el plan Zapatero "que muchas veces se gastó en cosas que no eran transcendentales o estratégicas y no solucionó problemas estructurales".

"Estos fondos pueden dar para mucho pero hay que fijar y reestructurar esa estrategia que se ha hecho en Europa, decir que lo prioritario en este momento, porque todo es cambiante, es el agua, la movilidad; ciertos objetivos que hay que rediseñar para que sea lo más productivo posible", ha incidido.

Sobre la sequía, ha considerado que "se están dando pasos importantes, pero no es una estrategia que se pueda hacer en un año, se debería haber acometido antes". También ha señalado que "no es una cuestión ideológica de enfrentamiento entre territorios, el agua es de todos", apuntando que "cuando hay superávit es una pérdida tirarla al mar y hay que trasvasarla".

Así, ha indicado que había que haber abordado antes las infraestructuras necesarias, como las desaladoras, "cuya planificación es con cuatro años de antelación"; y ha lamentado que "en Andalucía no ha habido política hídrica, siempre nos ha salvado que ha llovido y nos hemos olvidado, pero debe ser una política de año tras año".

En el caso de la Diputación de Málaga, ha explicado que todos los años lanza un plan con 17 o 18 millones de euros para mejorar la red en baja de los municipios "porque hay muchas pérdidas y fugas"; considerando que es una tarea de concienciación de la institución provincial con los ayuntamientos.

Respecto al problema energético, Salado ha dicho que no es solo cuestión de la Junta "también del Estado", señalando que sobre las renovables "se ha hecho mala planificación por parte del Estado, que ha rebotado a la Junta que tampoco ha sabido solucionar, y ha rebotado a los ayuntamientos y diputaciones".

En este sentido, ha afirmado que se están sembrando los campos con placas fotovoltáicas "y eso no es la panacea, es una de las soluciones", apostando por "un equilibrio entre el mundo rural y las energías renovables", algo que "no se ha programado bien por el Gobierno primero y cuando ha habido esa avalancha de empresas han ido a hacer negocio y la Junta tiene que analizar caso por caso el impacto".

"Planificación no ha habido por parte de ninguno y hay que reorientar esa política y exigirle los deberes al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía", ha señalado.

Asimismo, ha lamentado que algunas soluciones de problemas de movilidad, sobre todo en el ámbito ferroviario, "no han ido con la celeridad que queremos", considerando que "no se han dado pasos importantes" y "no ha habido soluciones de calado, permanentes".

Salado ha insistido en que en estos aspectos estratégicos "hace falta mucho más diálogo, negociar las estrategias y no que se pongan en marcha y luego veamos los defectos". "Sentarnos antes de tomar las decisiones, ver lo que beneficia y no sacar la normativa y luego que cada uno la aplique como pueda", ha indicado.

COLABORACIÓN

En sus distintas intervenciones, Salado ha apostado por la colaboración institucional y por un diálogo "de tú a tú" con el Gobierno andaluz y con el Estado "sobre todos los temas".

El presidente provincial ha defendido también "en estos momentos tan complicados" la importancia de la colaboración público-privada con diálogo con los distintos sectores a través de mesas donde plantear los problemas y las soluciones.

"Para que se arbitre bien el mapa en todos los sectores en la provincia de Málaga es colaboración, colaboración y colaboración, con los sectores y entre las administraciones, esa es nuestra fórmula", ha manifestado.

Así, ha puesto como ejemplo de la colaboración público-privada la empresa Turismo Costa del Sol, donde tiene "voz y voto" el sector turístico, en el que, ha dicho, la provincia "somos pioneros y motor económico".

Salado ha apostado también por "estar alejados de la confrontación política en nuestro país y centrarnos en los problemas de nuestras provincias y Andalucía", señalando que los presidentes provinciales "nos debemos, en mi caso, a los 103 alcaldes de la provincia y tenemos que demandar gobierne quien gobierne en la Junta o el Ejecutivo central, porque muchos de los problemas son endémicos".

Sobre financiación, ha señalado que ha habido dialogo sobre la autonómica, "pero cuando se ha tenido que dar el siguiente salto, a la local, siempre se ha olvidado". En este punto, cree que la solución es que "en la mesa de la financiación autonómica estén las administraciones locales representadas para que el salto sea automático" y ha dicho que la Patrica "debe crecer más, pero ha estado paralizada durante mucho tiempo".

También ha cuestionado el papel de las federaciones españolas y andaluzas de municipios y provincias, "que no ha sido todo lo resolutivo o reivindicativo que nos gustaría", apuntando que se han convertido "en un escaparate político que en función de quién esté gobernando en cada sitio ha sido más o menos reivindicativas". "Están sucediendo cosas muy graves a nivel nacional y yo no veo a las federaciones reivindicativas", ha dicho.

Para Salado, los presidentes provinciales tienen "que estar solucionando los problemas y exponiendo los problemas a las administraciones correspondientes", incidiendo en que él lo reivindica "con la misma dureza y lealtad". "Si no lo hacemos así estamos equivocados, tenemos que ser corresponsables con los ciudadanos que no entienden nada de confrontación y lo que quieren es que les solucionemos sus problemas", ha señalado.

En este punto, ha incidido en "reivindicar a la Junta lo que está haciendo mal para que corrija y aplaudir lo que hace bien, y al Estado igual". "No todos los problemas de las diputaciones son de la Junta, hay que reivindicar a cada uno lo que le corresponde y que lo cumplan, ni todo está tan mal ni todo está tan bien", ha manifestado.