La Diputación de Málaga subvenciona a deportistas para competir en pruebas autonómicas, nacionales e internacionales

MÁLAGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha abierto una nueva línea de ayudas a través del programa deportivo 'Málaga Compite' por las que se subvencionará con 220.000 euros a deportistas empadronados en la provincia que compitan individualmente o por parejas para cubrir los gastos de su preparación y participación en competiciones autonómicas, nacionales e internacionales.

La convocatoria ya está publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (Bopma) de este jueves, 11 de septiembre, y las solicitudes se pueden presentar hasta el 25 de septiembre, preferentemente, a través del Registro Electrónico de la Diputación.

El vicepresidente de la Diputación y diputado provincial de Deportes, Juan Rosas, ha dicho que 'Málaga Compite' "nació en 2019 como un programa de patrocinios publicitarios para impulsar el deporte de competición, ayudar a los clubes de alto novel a conseguir éxitos deportivos y contribuir a convertirlos en transmisores de valores educativos, especialmente, entre los más jóvenes".

"Más adelante, el programa incorporó también a los deportistas individuales, y a finales de 2024 se convirtió en la imagen deportiva común e identificativa de la provincia, que engloba todo el trabajo de la Diputación y Turismo Costa del Sol y a todo el deporte malagueño, desde la base hasta la élite", ha añadido Rosas.

A través de 'Málaga Compite', la Diputación ha destinado este año 123.000 euros a clubes deportivos en una convocatoria que se abrió en junio y que, según ha anunciado el diputado, ampliará próximamente su cuantía económica.

A este importe se suman ahora los 220.000 euros de la nueva convocatoria de subvenciones, abierta a deportistas reconocidos como de alto nivel o de alto rendimiento, o bien de rendimiento de base de Andalucía, empadronados en la provincia y que compitan individualmente o por parejas en competiciones oficiales federadas de carácter autonómico, nacional e internacional disputadas entre el 1 de septiembre de 2024 hasta este jueves, 11 de septiembre de 2025.

Las ayudas, por un máximo de 25.000 euros, servirán para financiar los gastos derivados de la preparación y participación en competiciones nacionales e internacionales, es decir, para gastos de formalización de las licencias deportivas; de inscripción en competiciones; de transporte y alojamiento en el lugar de competición; de afiliación a club deportivo; material deportivo; profesionales sanitarios como fisioterapeutas, podólogos, nutricionistas o psicólogos deportivos; preparadores físicos o técnicos deportivos, y deportistas de apoyo o guías en el caso de personas con discapacidad que lo requieran.

Por último, las subvenciones se otorgan en régimen de concurrencia competitiva y cada solicitud será valorada por una comisión formada por el diputado de Deportes, la jefa del Servicio de Deportes y dos técnicos deportivos.

Esta comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios criterios: el nivel al que compite cada deportista, competiciones mundiales, europeas, nacionales o autonómicas; el número de competiciones y de jornadas; el rendimiento deportivo, primer puesto en la final, segundo o tercer puesto en la final, participación en la final o participación en la competición, teniendo en cuenta el mejor resultado obtenido, y número de habitantes del municipio de empadronamiento, además de tener un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.