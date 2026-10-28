Diputación Málaga traslada el pésame por las víctimas del accidente en Urda y espera pronta recuperación de los heridos

Archivo - Fachada de la Diputación de Málaga en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN - Archivo

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha trasladado su más sentido pésame a los familiares y allegados de las víctimas del "trágico accidente" entre dos trenes este miércoles en Urda (Toledo) que hasta ahora ha costado la vida a 64 personas; y ha deseado la pronta recuperación a todos los heridos, que por el momento asciende a 80 personas.

Así lo han informado desde la institución provincial a través de un mensaje en su cuenta de X, consultado por Europa Press, en el que el organismo se suma al luto oficial en señal de duelo por este siniestro, decretado por el momento en Andalucía.

Asimismo, han expresado su agradecimiento a los equipos de emergencia y a los servicios sanitarios que trabajan en el lugar de los hechos.

Además, han recordado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado un minuto de silencio este miércoles a las 20,00 horas en la puerta de todos los ayuntamientos españoles en memoria de las víctimas del accidente ferroviario.

El accidente se ha producido sobre las 8,54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que se encontraba parado por delante en la misma vía, causando el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo.

El luto decretado en Andalucía tras el accidente ha comenzado a las 14,00 horas de este miércoles y se va a extender hasta las 14,00 horas del sábado 31 de octubre.