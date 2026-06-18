La Diputación de Málaga y la UMA premian los proyectos innovadores de estudiantes de Educación Física de la provincia - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial y la Universidad de Málaga han entregado este jueves los galardones del VII Torneo de Emprendimiento, un concurso que premia a los estudiantes de Educación Física de la provincia que transforman sus ideas deportivas en proyectos empresariales innovadores.

La entrega de premios ha corrido a cargo del vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, y la vicerrectora adjunta de Movilidad Internacional de la UMA, Beatriz Blázquez, quienes han destacado "el potencial de las ideas ganadoras para impulsar la práctica deportiva y promover los hábitos saludables".

Este torneo nació en 2019 tomando el relevo de otro proyecto europeo que proponía a los estudiantes, los futuros profesionales de la actividad física y el deporte, que idearan formas de promocionar un estilo de vida saludable entre la población malagueña.

El pasado diciembre, ha recordado el diputado, finalizó el proyecto Base de fomento del deporte entre la población sénior, y ahora da comienzo el proyecto Spider dirigido a jóvenes de entre 15 y 25 años. Por ese motivo, este año se ha propuesto a los participantes del Torneo de Emprendimiento que enfocaran sus ideas en la población juvenil.

El primer premio ha sido para el proyecto 'Gym on Go', presentado por Alejandro Ramos, Amy Francesca y José Luis Millán, del centro Medac. Se trata de una app que propone a sus usuarios actividades físicas en distintos puntos de su municipio. Los usuarios deberán realizarlas, grabarse y subirlas a la app, y podrán seguir su progreso viendo cómo se fortalece su avatar.

El segundo premio ha recaído en Aarón Jurado y Claudia García, del IES Rosaleda, quienes han presentado el proyecto 'Misión barrio: actívate', que propone desarrollar retos deportivos en espacios al aire libre para favorecer la salud, la actividad física y la convivencia, complementándolo con un sistema de puntos y recompensas.

El proyecto 'Actívate y conecta', de las alumnas de Medac Eva Enríquez, Carolina Sánchez y Mariana Estela Collado, ha obtenido el tercer premio. Se trata de una gymkana por equipos de actividades lúdicas para jóvenes.

El evento de convivencia deportiva para jóvenes 'Málaga activa' ha obtenido el cuarto premio. Sus autores son los alumnos de Medac Celia Fernández, Juan M. Bonilla y Yeray Fernández.

Asimismo, el quinto premio ha sido para el proyecto '30 días', de los alumnos del IES Fernando de los Ríos Ángel Coello y Sergio Gallegos. Se trata de un reto de 30 días de actividad física, bienestar y salud para compartir en redes sociales.

El diputado ha destacado que "uno de los grandes éxitos de los proyectos europeos desarrollados en la provincia de Málaga ha sido la alianza con otras entidades que no han dudado en unirse para trabajar conjuntamente". En este sentido, ha destacado la colaboración de la UMA, pero también del Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, de la Asociación de Monitores Deportivos de Andalucía, del centro deportivo Inacua y de Ases 21.

PROYECTO SPIDER

Por otro lado, durante el acto también se ha presentado el proyecto europeo Spider, una iniciativa en la que, junto a España, participan Austria, Alemania, Macedonia del Norte, Bulgaria, Portugal y Países Bajos.

En Málaga, el proyecto se lleva a cabo como una colaboración entre la UMA y las delegaciones de Deportes, Juventud, Servicios Sociales, Empleo y Recursos Europeos de la Diputación.

El proyecto está dirigido a jóvenes de 15 a 25 años, ya que es a los 15 cuando se detecta un mayor abandono del deporte, y se basa en las actividades S4D (deporte para el desarrollo), cuyo objetivo es enseñar habilidades para la vida, promover la inclusión, mejorar la salud física y mental y empoderar a los jóvenes en sus comunidades.

El diputado ha explicado que, aunque las personas jóvenes generalmente practican deporte, esto no ocurre en todos los ámbitos sociales, ya que algunos jóvenes no tienen las mismas posibilidades de acceso a ciertos recursos. "Las administraciones y la UMA quieren que todos los niños, nazcan donde nazcan, tengan las mismas oportunidades, incluida la oportunidad de practicar deporte".

A través de actividades S4D se promueven la actividad física y los hábitos saludables, se fomentan el trabajo en equipo, la comunicación, la responsabilidad, la resiliencia y el liderazgo, se favorece la inclusión social y la integración en la comunidad, y se mejoran las perspectivas educativas y de empleabilidad. Actualmente el proyecto se encuentra en fase inicial de diagnóstico, y se desarrollará desde la segunda mitad de 2026 hasta 2028.