La Diputación de Málga completa la mejora de la carretera a Montejaque con una inversión global de 615.000 euros

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha visitado los trabajos junto al alcalde de Montejaque, Diego Sánchez, y ha explicado que con estas obras se completa el arreglo de todo el trazado de la vía - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La diputada Nieves Atencia explica que con la actuación en la MA-8403 se refuerza el pavimento de la vía y se limpian las cunetas

MONTEJAQUE (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga realiza obras de refuerzo de firme en la carretera MA-8403, de acceso a Montejaque desde la A-374, en un tramo de algo más de tres kilómetros. Se trata de una actuación adjudicada por 278.950 euros a la empresa Serrano Aznar Obras Públicas, SL.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha visitado los trabajos junto al alcalde de Montejaque, Diego Sánchez, y ha explicado que con estas obras se completa el arreglo de todo el trazado de la vía. El año pasado se actuó sobre otro tramo de 3,2 kilómetros con una inversión de 336.726 euros, por lo que el montante global del arreglo de la carretera asciende a 615.000 euros.

Atencia ha detallado que se está extendiendo una capa de aglomerado asfáltico para proporcionar mayor seguridad vial en la conducción y comodidad para la circulación, y en las zonas con mayores deformaciones se extiende una capa base de aglomerado en caliente. Paralelamente, para la mejora del drenaje se limpian y perfilan las cunetas que se encuentran terrizas. Por último, se ejecutará la señalización horizontal mediante el repintado de las líneas de borde en toda su longitud.

La diputada de Fomento e Infraestructuras ha recordado que esta actuación se enmarca dentro del cuarto plan de refuerzo de firmes de las carreteras provinciales que lleva a cabo la Diputación en 18 vías con un desembolso global de 5,2 millones de euros.