La Diputación y el Obispado arrancarán el plan Málaga Sacra para la rehabilitación de varias iglesias en la provincia

La Diputación y el Obispado arrancarán el plan Málaga Sacra para la rehabilitación de varias iglesias - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga y el Obispado de Málaga han firmado este miércoles un convenio para la conservación y rehabilitación de iglesias, parroquias, ermitas y templos de carácter histórico y patrimonial de la provincia, el plan Málaga Sacra, que está dotado con ocho millones de euros.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el obispo de Málaga, monseñor José Antonio Satué, han sellado el acuerdo para poner en marcha este plan, que arrancará con actuaciones en la iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, en Daimalos, una pedanía malagueña de Arenas. Este edificio es Bien de Interés Cultural y data del año 1505, por lo que es uno de los más antiguos de la provincia.

Esta iglesia actualmente se encuentra cerrada precisamente por el mal estado que presenta la armadura de la nave, con peligro de desprendimientos de sus componentes hacia el interior.

La segunda actuación será en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en Benaoján (Málaga), donde se realizarán trabajos de conservación y sustitución de la cubierta en la torre-campanario.

Es un edificio muy importante para el pueblo, ya que comparte protagonismo con el ayuntamiento en la plaza central. Esa torre es precisamente el elemento arquitectónico y visual que domina el paisaje urbano de Benaoján. Data del siglo XVII si bien ha experimentado diversas reformas desde entonces.

Salado ha recalcado que el convenio es "fruto de la convicción de la Diputación de que el patrimonio religioso no sólo constituye un importante atractivo cultural y turístico para los municipios, sino que es mucho más".

Además, ha resaltado su "importancia por el hecho de que muchas de las iglesias declaradas como Bien de Interés Cultural o que forman parte de los catálogos de protección patrimonial presentan un elevado grado de deterioro". De hecho, ha precisado, en muchas ocasiones los alcaldes de la provincia demandaban un plan de este tipo.

"En los pueblos, las iglesias y ermitas son los principales referentes históricos, culturales, sociales e incluso simbólicos, y en torno a ellas se configura la vida social de los vecinos", ha añadido el presidente de la Diputación.

Y ha recordado que muchas fiestas, tradiciones y romerías se organizan en torno a los templos, que son "un verdadero lugar de encuentro, celebración y vida. Además, ayudan a retener población, y a reforzar la identidad, el orgullo y el apego de los ciudadanos a sus pueblos".

Salado también ha apuntado que "en estos días que empieza a apretar el calor las iglesias son en muchas ocasiones los refugios climáticos más importantes de los municipios". Los muros gruesos de piedra, los techos altos, las ventanas pequeñas y su estratégica ubicación y orientación hacen que estas edificaciones sean capaces de mantener una temperatura estable tanto en invierno como en verano.

El presidente ha recordado que en los presupuestos de este año se han reservado tres millones de euros para comenzar Málaga Sacra, y para el año que viene se han previsto otros cinco millones. El plan está orientado preferentemente a los municipios menores de 20.000 habitantes aunque también podrán incluirse templos de localidades con una población mayor.

Para llevarlo a cabo, se ha creado una comisión técnica con miembros de la Diputación y del Obispado que se encargará de analizar el estado de los templos y, de este modo, establecer las prioridades.

Primero se realizará un informe sobre la situación de la iglesia, posteriormente se redactará el proyecto, que supervisarán técnicos de la Diputación, y cuando reciba el visto bueno se concederá una subvención al Obispado para que licite y adjudique las obras necesarias.

Salado ha indicado que a finales del año pasado el Obispado envió una carta a sus parroquias para conocer el estado de los templos y, de momento, 53 iglesias de la provincia han mostrado ya su interés por acogerse a este plan, aunque ahora será la comisión técnica la que evalúe cuáles son prioritarias.

CRITERIOS PARA PRIORIZAR LAS ACTUACIONES

Por su parte, Satué ha detallado que hay "más peticiones de ayuda que posibilidades económicas de atenderlas", por lo que se han establecido unos criterios para priorizar las actuaciones a realizar que ayuden a acometer las obras más urgentes.

Entre ellas se incluyen aquellas que se refieran a elementos estructurales, no especialmente decorativos; y las que se lleven a cabo en lugares más pequeños, que tienen más dificultades para emprender obras que suelen ser bastante costosas y que no podrían asumir vecinos de localidades más pequeñas.

De igual modo, Satué ha mostrado su agradecimiento a las personas de los pueblos más pequeños que se encargan día a día del mantenimiento de las iglesias, que están pendientes de las incidencias que puedan producirse.

De momento, ya se están tramitando las dos primeras actuaciones que se llevarán a cabo aunque aún están pendiente de una valoración económica definitiva.