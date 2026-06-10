La Diputación presenta el libro ‘La Mar de Málaga', una obra que homenajea la tradición gastronómica y marinera

La diputación de Málaga presenta el libro 'La Mar de Málaga' - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Málaga, a través de su marca de impulso al sector agroalimentario, Sabor a Málaga, ha presentado este miércoles el libro 'La Mar de Málaga', una obra coral que rinde homenaje a la relación histórica, cultural y gastronómica de la provincia con el mar Mediterráneo.

Este manual es el tercer volumen de la colección 'Imagínate' con 'Sabor a Málaga', escrita y dirigida por Samuel Perea y con fotografías y diseño de su coautora Lourdes Molina. Así lo ha dado a conocer el presidente de la Diputación, Francisco Salado, quien ha indicado que la publicación, que cuenta con una cuidada edición fotográfica y un enfoque profundamente humano.

"Combina patrimonio gastronómico, tradición popular y divulgación cultural en un formato visual y literario pensado para preservar y difundir las raíces marengas de Málaga", ha explicado el presidente de la Diputación.

Asimismo, Salado ha destacado que este manual muestra "identidad y origen", ejemplo del valioso legado recibido durante siglos. "Es en esencia un reconocimiento a las personas que han construido la herencia marinera de la provincia, con historias familiares transmitidas de generación en generación y quienes siguen manteniendo vivo el saber en torno al mar, la pesca, la hostelería y la divulgación gastronómica".

Es un libro que pretende convertirse en un documento de referencia sobre la memoria marinera de Málaga. La obra aborda temas como la evolución de la pesca, las lonjas, las barcas de jábegas, las artes de pesca, la sostenibilidad marina y la cocina y guisos marineros.

Igualmente reivindica la importancia de proyectos como la Senda Azul y la necesidad de preservar tanto el medio natural, junto con los oficios tradicionales ligados a esta industria y al litoral, siendo motor económico y turístico de la provincia.

A lo largo de sus 180 páginas y once capítulos 'La Mar de Málaga', hace un recorrido por 15 municipios y reúne cerca de 40 testimonios de pescadores, trabajadores navales, cenacheros, cocineros y cocineras, comunicadores, responsables institucionales y defensores del producto local que narran sus experiencias vinculadas a la costa malagueña, mostrando un recorrido íntimo y emocional por la memoria marinera malagueña.

Entre los protagonistas destacan el patrón de pesca Sebastián Martín Sánchez 'Sebastián el Chinchín'; Manolo Martín, pescador de arrastre; periodistas especializados de la cultura gastronómica como Enrique Bellver y Arantxa López.

Así como el maestro espetero Ángel Ruiz, los chef Fabio Trujillo, Lourdes Villalobos, Belén Abad, José Carlos García, María del Rocío Gálvez y Purificación Molina, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado y la directora y responsable de la marca Sabor a Málaga, Leonor García-Agua, entre otros.

Perea, ha explicado que se trata de un "libro expresionista, muy de la expresión de nuestra tradición y de nuestro sentir", así como ha agradecido a todos sus protagonistas por su talento, amabilidad, profesionalidad y cariño".

Por su parte, Molina ha hablado de su vinculación al mar y la posibilidad de "plasmar en este libro las vivencias que la gente debe saber sobre lo que se sufre para poder tener en un plato de comida un pescado o unas buenas gambas en nuestras mesas".

RECETAS Y PRODUCTOS

Además del componente testimonial, el libro incorpora 18 recetas vinculadas a la cocina marinera malagueña. Entre ellas figuran elaboraciones como los 'manojitos de boquerones en escabeche', el emblanco, el gazpachuelo, los garbanzos con jibia, las cazuelas de fideos con boquerones, los boquerones en vinagre, los espetos de sardinas o los tradicionales maimones con pescado.

La publicación pone también en valor productos emblemáticos del litoral malagueño como la sardina, el boquerón victoriano, la gamba de la bahía, las coquinas, las conchas finas, la quisquilla, el pulpo o el calamarito, apelando al trabajo diario de los pescadores y el papel de las lonjas de municipios malagueños como Caleta de Vélez, Fuengirola, Estepona o Marbella.

Uno de los ejes principales del libro es la defensa del producto local y de la cocina tradicional malagueña como acervo cultural vivo. A través de los distintos testimonios, la obra refleja cómo la gastronomía del mar forma parte del recuerdo sentimental de generaciones de malagueños, vinculada a la familia, los veranos, los barrios marineros y las celebraciones populares.

Con este nuevo volumen, tras 'Salchichón Málaga' y 'Queso de Cabra de Málaga' publicados en 2023 y 2025, respectivamente, la institución provincial continúa ampliando la colección Imagínate con Sabor a Málaga, una serie editorial destinada a preservar la remembranza gastronómica y pedagógica de la provincia a través de relatos humanos, recetas y tradiciones populares.