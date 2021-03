La Diputación Provincial impulsa la I Carrera Virtual a Beneficio de la Asociación Down Málaga

Presentación de la I Carrera Virtual a Beneficio de la Asociación Down Málaga

Presentación de la I Carrera Virtual a Beneficio de la Asociación Down Málaga - DIPUTACIÓN

MÁLAGA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha acogido la presentación de la I Carrera Virtual a beneficio de la Asociación Down Málaga y que dará comienzo el miércoles 10 para finalizar el domingo 21 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Síndrome de Down.

El vicepresidente primero y diputado de Educación, Juventud y Deporte de la Diputación de Málaga, Juan Carlos Maldonado, ha destacado que es "de vital importancia apoyar iniciativas como ésta, porque la crisis sanitaria originada por esta pandemia está afectando a la supervivencia de los colectivos que trabajan con los más vulnerables, por la cancelación de eventos solidarios fundamentales para su financiación".

Asimismo, les ha ofrecido su apoyo "para que puedan seguir cubriendo una labor asistencial imprescindible en nuestra sociedad". Es más, Maldonado ha desvelado que, desde el estallido de la pandemia, la Asociación Down Málaga también "ha visto reducido el número de socios inscritos y por tanto, sus cuotas, lo que ha provocado que hayan tenido que suprimir algunos de los servicios que ofrecían como el de deporte acuático adaptado o el de lectura educativa para menores en edad escolar". "Algo, que no nos podemos permitir", ha incidido.

El diputado de Deporte también ha señalado que, "además del motivo económico, esta carrera tiene el doble objetivo de seguir fomentando la visibilidad, la integración en igualdad y para romper prejuicios y estereotipos. Porque tener una discapacidad no significa otra cosa que tener capacidades diferentes. Y todos, con estimulación, esfuerzo y perseverancia podemos llegar a ser capaces de todo".

Maldonado ha agradecido la implicación en la iniciativa de todas las administraciones presentes en la provincia de Málaga y cuyos representantes han estado presentes en el acto: María Dolores Fernández Trinidad, delegada de Igualdad y Asuntos Sociales de la Junta en Málaga y Noelia Losada, concejala de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, entre otros.

Por su parte, Ricardo Fernández Palacio, presidente de Down Málaga, quien ha animado a la participación en la carrera para "recaudar fondos, por supervivencia" y por contribuir a la "visibilización de un colectivo que reclama igualdad de derechos y obligaciones en la sociedad".

Asimismo, la delegada de Igualdad y Asuntos Sociales, María Dolores Fernández ha incidido en que hay que seguir "promoviendo el desarrollo y la independencia" de estos colectivos y Noelia Losada, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Málaga ha destacado "la unión de las tres administraciones en torno a una labor encomiable".

A la presentación de esta I Carrera Virtual han acudido también Víctor, Francisco y Elena, jóvenes con Síndrome Down. Esta última, en su intervención, ha demandado que "todos nos unamos para ellos puedan seguir avanzando".

INSCRIPCIONES

Por otro lado, han informado de que la inscripción a esta primera edición virtual se podrá realizar a través de la aplicación Believe, con un donativo de 5 euros. Será la propia aplicación la que remitirá a las personas inscritas el dorsal de participación y las indicaciones para poder registrar el recorrido y los tiempos que se hagan en este evento organizado por Down Málaga, una asociación, con casi tres décadas de historia, que defiende los derechos de las personas con síndrome de Down y promueve su desarrollo e inclusión a nivel social, educativo y laboral.

Al finalizar la carrera habrá premios y regalos para las categorías masculina y femenina, con y sin discapacidad, distribuidas entre las modalidades Corriendo y Andando. En la primera, se tendrán en cuenta los tiempos en los que se realiza y engloba tres subcategorías: infantil (0 a 17 años); adulto (18 a 39 años) y sénior (a partir de 40 años). Para la categoría Andando, se realizará un sorteo entre todos los participantes que completen el recorrido.

También habrá menciones especiales, como un premio para la persona que más kilómetros haga andando en un solo día o diploma para todos los corredores que decidan seguir corriendo y alcanzar los 21 km (Runner 21 km), una cifra simbólica relacionada directamente con la trisomía par 21 del síndrome de Down.

Entre todos los participantes que suban una captura de pantalla con el dorsal de la carrera, facilitado por la aplicación, y ponga el hashtag #corramosjuntosDownMalaga se sortearán regalos. Además, la marca agroalimentaria de la Diputación Provincial 'Sabor a Málaga' repartirá entre los ganadores de esta carrera y los participantes en los sorteos 21 lotes de productos malagueños.

La Delegación de Educación, Juventud y Deporte de la Diputación de Málaga impulsa también, a través del programa 'Adaptados al Deporte', los Juegos Deportivos por la Inclusión, el Torneo de Baloncesto Campeones Costa del Sol, y el Torneo de pádel 'Palas para Todos'. Además, ha apoyado otras actividades deportivas como el IV Torneo Oncofútbol Andaluz, el Equipo ONG Paraocio del Club Andaluz de Vela Adaptada, el apoyo al CD Amdda en la Liga Nacional de Fútbol 7 de Parálisis Cerebral.