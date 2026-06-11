El diseñador malagueño Rafael Urquizar, galardonado en los VII Premios Andaluces de la Moda

Rafael Urquizar en los VII Premios Andaluces de la Moda - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diseñador malagueño Rafael Urquizar, adherido a la firma de la Diputación de Málaga 'Málaga de Moda', ha sido uno de los galardonados en los VII Premios Andaluces de la Moda, con los que se reconoce el talento, la trayectoria, la innovación y la proyección de diseñadores, marcas, empresarios y profesionales vinculados a la industria de la moda andaluza. Los galardones se entregaron en la gala de clausura de SIMA 41, la Semana Internacional de la Moda en Andalucía, celebrada en Sevilla.

Urquizar ha recibido el Premio Oficio y Arte de la Moda 'Málaga de Moda' de manos de la consejera en funciones de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España. Con este reconocimiento, SIMA 41 pone en valor la trayectoria de Rafael Urquizar y su aportación al diseño de autor andaluz, han informado desde la Diputación.

El premio ha subrayado especialmente el oficio, la precisión técnica y la identidad creativa de un diseñador que ha construido un lenguaje propio desde Málaga, con una mirada profundamente vinculada a la cultura, la artesanía y la elegancia contemporánea, han indicado a través de una nota.

El Premio Oficio y Arte de la Moda 'Málaga de Moda' refuerza la presencia de la provincia de Málaga en una de las grandes citas profesionales del sector en Andalucía. La distinción reconoce el valor del talento malagueño y la importancia de seguir impulsando una industria creativa que une identidad, formación, empresa y proyección exterior.

Urquizar ha agradecido el reconocimiento y ha destacado que supondrá un impulso para seguir trabajando desde la pasión y el respeto por la moda. "Quiero agradecer especialmente a Málaga de Moda -añadió- el esfuerzo que está haciendo para dar visibilidad e impulso a la moda malagueña en todos los escenarios relevantes", ha dicho.

LA MODA ANDALUZA, CULTURA E INDUSTRIA

Los Premios Andaluces de la Moda cuentan con el respaldo institucional de la Junta de Andalucía y de distintas administraciones, como la Diputación de Málaga a través de Málaga de Moda. Durante el acto se destacó el peso estratégico del sector textil andaluz, que factura 667 millones de euros al año en la comunidad, así como su papel como parte fundamental del acervo cultural andaluz.

En la gala también fueron reconocidos otros nombres relevantes de la moda andaluza y española, como Victorio&Lucchino, que recibieron el Premio Honorífico SIMA 41; y Beatriz Peñalver, distinguida como Embajadora de la Moda Andaluza.

También hubo reconocimientos a Ernesto Naranjo, Talento Almeriense-Diputación de Almería, el Centro Cultural Artístico-Científico Luis Gonzalo, Daniel del Valle, Antonio del Canto, Laura Corsini, fundadora de Bimani, y la Cámara de Comercio de Bogotá, distinguida por su papel como puente internacional de la moda andaluza con Latinoamérica.