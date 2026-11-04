Diseñadores de Málaga de Moda especialistas en moda nupcial participan en SIQ Sevilla - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 diseñadores de Málaga de Moda han participado este pasado martes, 3 de noviembre, en la XII edición de SIQ Artesanía y Costura Andaluza de Sevilla.

Lo hicieron en la Fundación Cajasol, en este encuentro dedicado a la moda de autor y la artesanía contemporánea, con especial atención a la moda nupcial y de invitada, la costura a medida y los oficios artesanos, que se celebra durante hasta este miércoles, según ha indicado la Diputación de Málaga en un comunicado.

Así lo ha dado a conocer la diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González, que ha celebrado "que los diseñadores de Málaga de Moda cuenten con este exclusivo escaparate un año más para dar a conocer sus creaciones, y más en un lugar donde se valoran tanto los oficios y la artesanía sin desvincularse de la modernidad".

Azahara Crisóstomo, Montecolina, Inma de la Riva & Inridelo, Magdala, Tricotrá, Julieth, Magali Villanueva, Esencial by EM, Jote Martínez, Ana Lanas, Amparo Pardal, Mi pequeña nubecita y Teresa Ninu desfilaron para presentar sus últimas colecciones en tres pases desde las 12,30 horas.

Esta cita, que concluye este miércoles, vuelve a poner en valor el talento creativo y la tradición de la costura andaluza. Durante las dos jornadas, SIQ ha reunido a 51 diseñadores, artesanos y firmas especializadas, además de creadoras de contenido, wedding planners, prescriptores de moda nupcial, representantes institucionales, medios de comunicación y otros profesionales del sector. La programación ha incluido 16 desfiles, con 367 trajes y 14 mantones de Manila.

En el caso de Málaga de Moda, sus diseñadores han llevado a Sevilla un total de 54 trajes; Moda Extremadura, Extremadura Avante y la Junta de Extremadura, 48; y la Diputación de Sevilla, a través de Mantones de Sevilla-Prodetur, 14 mantones de Manila. Además, se ha realizedo un editorial nupcial en diferentes espacios de la Fundación Cajasol.

SIQ

Desde su primera edición, SIQ ha celebrado sus desfiles en algunos de los espacios más emblemáticos de Sevilla: el Salón Gótico del Real Alcázar, en 2014 y 2018; el Monasterio de San Jerónimo de Buenavista, en 2015; la fachada norte del Archivo de Indias, en 2016; los aledaños del Archivo de Indias y la Catedral, en 2017; el Casino de la Exposición, en 2019; y la Real Fábrica de Artillería y el edificio de Capitanía General, en 2020. En 2022, Capitanía General, en la Plaza de España, volvió a ser sede del encuentro.

En 2023, SIQ celebró por primera vez una edición en Málaga, en el Museo de Málaga, ubicado en el Palacio de la Aduana. El Pabellón de Finlandia, sede de la Fundación FIDAS, acogió el encuentro en 2024, mientras que la Real Fábrica de Artillería de Sevilla fue el escenario elegido en 2025. En 2026, Fundación Cajasol se incorpora a la relación de sedes singulares que han marcado la trayectoria de SIQ.