'Disfruta la playa' ofrece a personas con diversidad funcional puntos de baño asistido y de baño autónomo en Málaga

Punto de baño asistido de la playa de la Misericordia de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, ha puesto en marcha una nueva edición del programa 'Disfruta la Playa' destinado a personas con diversidad funcional, consistente en el apoyo y acompañamiento al mar.

La concejala delegada de Playas, Teresa Porras, junto al representante de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, Alfredo de Pablos, y la representante de la asociación Ostomía Málaga, Betina Duarte, han informado este jueves en el punto de baño asistido de la playa de la Misericordia sobre la puesta en servicio del programa para este verano.

Esta iniciativa contempla dos modalidades para el disfrute del litoral de la ciudad: tres puntos de baño asistido (Misericordia, Malagueta y Dedo) y cinco de baño autónomo (Guadalmar, San Andrés, La Caleta, Pedregalejo y El Palo).

En estos espacios hay material de apoyo al baño como sillas anfibias tanto para adultos como infantil, grúas eléctricas, andador, muletas y audio guías. Además, cuentan con una zona de descanso conformada por una plataforma accesible con estructura de sombra y hamacas.

El servicio de baño asistido en los tres puntos mencionados estará activo de lunes a viernes hasta el 15 de septiembre y los dos fines de semana de septiembre --días 19, 20, 26 y 27--, en horario de 11,00 a 20,00 horas.

En cuanto al personal y aforo máximo por turno en las playas de baño asistido será en la playa de la Misericordia: seis monitores de 11,00 a 14,00 y 16,00 a 20,00 y dos monitores de 14,00 a 16,00 horas, con aforo máximo de 16 personas con acompañante.

Por su parte, en las playas de la Malagueta y el Dedo: tres monitores de 11,00 a 14,00 y 16,00 a 20,00 y un monitor de 14,00 a 16,00 horas, con aforo máximo de nueve personas con acompañante.

El teléfono para solicitar cita previa es el 687674105. Se puede consultar más información sobre el programa en la web www.playas.malaga.eu.

En lo que respecta a los cinco puntos de baño autónomo, se dispone del siguiente material: silla anfibia, grúa con arnés, aseo y vestuario accesible. Para poder hacer uso de este equipamiento, los interesados deben solicitar las llaves de acceso en el puesto de enfermería.

Asimismo, disponen de rampa de acceso a la playa, pasarela de hormigón, duchas accesibles y un puesto de vigilancia y salvamento en el caso de baño autónomo.

Por otro lado, han recordado que el Consistorio fue pionero en la adquisición de equipos audioplayas. Son dispositivos que facilitan el baño y aportan una total autonomía y un alto nivel de seguridad para los usuarios, de manera que personas invidentes y con deficiencia visual podrán bañarse con total autonomía gracias a este dispositivo de conducción sonora.

Además, todas las playas son accesibles y las de Pedregalejo, La Caleta, El Palo, El Dedo, Malagueta, Misericordia y San Andrés volverán a lucir la bandera azul 2026, tras haber renovado este distintivo que otorga la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) a playas y puertos. Los criterios que una playa con Bandera Azul debe cumplir se dividen en cuatro grandes bloques: información y educación ambiental, calidad del agua, gestión ambiental y seguridad y servicios.