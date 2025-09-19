Los dispositivos de seguridad vial 'foto-rojo' de Málaga capital se pondrán en funcionamiento el lunes

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga pondrá en marcha el próximo lunes, 22 de septiembre, los seis dispositivos 'foto-rojo' que se han instalado para aumentar la seguridad vial y reducir la siniestralidad. De estos, cuatro se ubican en tres cruces de la avenida Valle Inclán y dos, en el paso del metro ubicado en la intersección entre Jiménez Fraud y la avenida Louis Pasteur.

De los cuatro que se han instalado en la avenida Valle Inclán, uno se ha colocado en la confluencia con Camino de Suárez; dos, en la confluencia con la avenida Simón Bolivar; y otro, en la confluencia con la avenida de La Palmilla, según ha detallado el Consistorio en un comunicado.

Los sistemas de 'foto-rojo' consisten en la instalación de cámaras en los entornos de los cruces semafóricos con la finalidad de comprobar que los vehículos no se saltan el semáforo ni, una vez parado, arrancan antes de que se ponga en verde.

De este modo, este sistema está diseñado para estar conectado directamente al regulador y obtener fotografías cuando el semáforo se encuentra en rojo y un vehículo rebasa la línea de detención de dicho semáforo. Si la luz del semáforo está en verde o en ámbar el equipo no se activará.

Los dispositivos de detección consisten en dos cámaras de altas prestaciones que, de manera sincronizada con el regulador semafórico de la intersección del metro con dicha vía, detectan cuando un vehículo ha rebasado la línea de detención con el semáforo en rojo. Cuando esto sucede, se captura la matrícula del vehículo o motocicleta y varias fotos, antes, durante y después de la infracción, y un corto video de comprobación del evento para dar soporte al organismo sancionador.

Por último, desde el Gobierno local han precisado que el dispositivo funciona tanto de día como de noche al disponer de iluminación adicional por infrarrojos y es capaz de detectar las infracciones en ambos carriles.