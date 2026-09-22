El Distrito Churriana en Málaga estrena el programa cultural 'La Noche de La Cónsula' con dos conciertos gratuitos

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MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Distrito malagueño de Churriana acogerá este sábado y el 17 de octubre 'Las Noches de La Cónsula', una nueva propuesta cultural gratuita dirigida a todos los públicos. La actividad esta organizada por la Junta del Distrito Churriana y tiene como objetivo acercar la música y la cultura a la ciudadanía y convertir la Finca de La Cónsula en un espacio de encuentro y convivencia.

El Consistorio malagueño ha explicado en un comunicado que las actuaciones se desarrollarán en la pajarera de La Cónsula, situada en el entorno de los jardines de la finca, que será especialmente acondicionado para la ocasión, con una decoración basada en luces y velas que destaca el entorno natural y patrimonial en el que se desarrollarán los conciertos.

La primera cita tendrá lugar el sábado 26 de septiembre, a partir de las 21,30 horas, con el espectáculo 'Café Cantante', una propuesta inspirada en los conocidos cafés cantantes que proliferaron en España a partir de mediados del siglo XIX y que desempeñaron un papel fundamental en la difusión y evolución del flamenco y la copla.

Entre ellas se encuentra 'La Niña de los Peines', una de las grandes referencias históricas de este género y cuya figura está también vinculada a Churriana, donde cuenta con una calle dedicada a su nombre.

La segunda jornada se celebrará el sábado 17 de octubre y dará comienzo a las 20,30 horas con la actuación de la Asociación Coral Nuevo Amanecer de Churriana, integrada por 40 miembros. El público podrá disfrutar de un repertorio diverso en el que tendrán cabida piezas como 'Vois sur ton chemin', de la película 'Los niños del coro'; 'Singing in the Rain'; 'Nabucco', de Giuseppe Verdi; y 'La conquista del Paraíso', de la banda sonora de la película '1492: La conquista del paraíso'.

Posteriormente, en torno a las 21,30 horas, tendrá lugar la actuación del cuarteto de cuerda Melissandró que ofrecerá una selección musical basada en diferentes versiones de algunos de los temas más conocidos del grupo sueco ABBA, entre los que se encuentran 'Dancing Queen', 'Waterloo', 'Chiquitita' y 'Mamma Mia', entre otros.

Además, la programación contará con la colaboración del Área de Medioambiente, a través de la iniciativa 'Málaga cómo te quiero!?', reforzando el compromiso con el cuidado y el respeto del entorno durante la celebración de las actividades.