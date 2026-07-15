El distrito Teatinos-Universidad de Málaga celebra desde este jueves su feria en honor a la Virgen del Carmen

Presentación de la feria de Teatinos-Universidad 2026. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El distrito Teatinos-Universidad celebra desde este jueves y hasta el domingo su feria en honor a la Virgen del Carmen en la Colonia de Santa Inés. El recinto ferial estará situado en la explanada entre las calles Juan Francés Bosca y Tamayo y Baus, donde estarán las atracciones mecánicas y el escenario cubierto con una carpa climatizada para las distintas actuaciones y espectáculos.

El programa de las fiestas incluye actuaciones musicales, la cena dedicada a las personas mayores y los colectivos del distrito. Así como que la entrega de los reconocimientos 'Teatinera del año' a Doña Francisca Fernández Arrabal, presidenta de Asociación Malagueña de Mujeres La Laguna (Ammla) y 'Entidad Teatinera' a la Asociación de Vecinos Colonia Santa Inés. La procesión en honor a la Virgen del Carmen por la barriada de la Colonia de Santa Inés de Teatinos tendrá lugar el sábado.

El domingo, como inicio de la feria de día, tendrá lugar la concentración de coches clásicos. La cuarta edición de este evento tendrá lugar en un espacio anexo a la Peña Colonia Santa Inés entre las calles Tamayo y Baus y Nuzas.

Ese mismo día, se ofrecerá una degustación de arroz popular en la carpa del recinto ferial a los colectivos y vecinos que irá acompañado de la actuación en directo a cargo del artista Silverio Soto.

El lunes 20 de julio, las atracciones de feria tendrán un precio reducido en horario de 20,30 a 23,30 horas. Cabe destacar que esta zona de ocio contará con horario especial de 20,30 a 21,30 horas para personas con sensibilidad al ruido todos los días de la feria.