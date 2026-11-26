Archivo - Imagen de archivo de una calle decorada con iluminación navideña. - AYUNTAMIENTO DE RONDA - Archivo

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de los diferentes eventos navideños que se celebrarán en distintos puntos y distritos de la ciudad con motivo de la inauguración del encendido de las luces en la calle Larios.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la mayoría de los distritos se iluminan mañana y en algunos se han programado actividades el mismo viernes 27 de noviembre, salvo Ciudad Jardín, que traslada la fiesta del alumbrado al sábado 28 de noviembre.

En el centro, las barriadas Malagueta, Victoria, Trinidad, Perchel y Lagunillas lucirán el alumbrado ornamental a partir de este sábado, tantos en sus calles principales como en rotondas y medianas, que se suma al alumbrado general de la ciudad. La programación de actividades especiales para este periodo dará comienzo el día 8 de diciembre con el pregón de la Navidad.

En la zona Este, este viernes 27 de noviembre, a partir de las 17,00 horas, dará comienzo el programa de actividades La Navidad del Este con una fiesta que se celebrará en la plaza donde está ubicada la sede de la Junta de Distrito (avenida Juan Sebastián Elcano, 133). El programa incluye talleres de manualidades y juegos y un escenario que acogerá un tributo a los Payasos de la Tele (pases del espectáculo de 17,15 a 19,15 horas).

A las 19,15 horas dará comienzo el encendido del alumbrado navideño, que este cuenta con un árbol de Navidad en la plaza. La programación continuará a las 19,45 horas con la zambomba Flamenca de Ana Serrano y con animación musical hasta las 22,00 horas.

Además, este año vuelve el Tren de la Ilusión de 17,00 a 21,00 horas, con salida desde la plaza donde se celebra el encendido hasta la entrada de Cerrado de Calderón y hasta El Palo, pasando por Pedregalejo y Echeverría del Palo (paradas coincidentes con las de EMT).

En la zona de Ciudad Jardín, el Parque de la Alegría acogerá el sábado 28 de noviembre, de 18,00 a 22,00 horas, el encendido del alumbrado en el distrito con una fiesta infantil que incluirá cuentacuentos, talleres con temática navideña, una yincana con distintos juegos participativos para los más pequeños, mini-disco infantil, castillos hinchables, photocall y un cañón de nieve artificial, además de actuaciones musicales, como la orquesta musical Promúsica, de grupos y colectivos del distrito.

En cuanto a la zona de Bailén-Miraflores, el bulevar José Iturbi acogerá la tarde del viernes 27 de noviembre el encendido del alumbrado de Navidad con una fiesta infantil en horario de 17,00 a 21,00 horas. Se celebrarán distintas actividades infantiles: talleres temáticos, show de magia, juegos de animación y minidisco.

A las 19,00 horas tendrá lugar el encendido de la iluminación, a las 19,30 horas se ha programado la actuación de la zambomba de Hermanas Alarcón y a las 21,30 horas continúa la música con un concierto del grupo Sr. Mirinda.

Pasando por la zona de Palma - Palmilla, el Conhsistorio ha detallado que la avenida Doctor Marañón, la vía principal del distrito se ilumina para estas fechas, al igual que las avenidas aledañas, como son Conrad Adenauer, Rosaleda y Jane Bowles. Este distrito también luce una decoración navideña en las glorietas, especialmente, la rotonda situada en Arroyo de los Ángeles, próxima al Materno Infantil. La programación de actividades comenzará en los próximos días.

En Cruz del Humilladero, las principales calles del distrito también lucen iluminación ornamental durante estos días, especialmente la Plaza de Cruz de Humilladero y las principales vías comerciales (calles Alfambra, La Unión, Camino San Rafael y Antonio Martelo).

Además, este distrito colabora en la celebración de una zambomba flamenca, organizada por la Hermandad Humildad y Paciencia, que tendrá lugar el sábado 28 de noviembre en la plazuela de María Santísima de Dolores y Esperanza, a partir de las 17,00 horas.

Además, en la carretera de Cádiz, esta tarde tendrá lugar el encendido y la apertura del belén interactivo del distrito, ubicado en la sede de la Diputación Provincial, en calle Pacífico 54, que se podrá visitar hasta el 4 de enero, en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre, que se podrá visitar solo en horario de mañana, y los días 25 de diciembre y 1 de enero, que permanecerá cerrado.

En Churriana, los días 27, 28 y 29 de noviembre se celebrará la Fiesta del Alumbrado Navideño en la plaza de la Inmaculada. Con el encendido navideño a las 18,45 horas, seguido de la actuación de la zambomba La Familia Ballesteros. Además, habrá foodtrucks y atracciones infantiles los tres días.

Asimismo, Campanillas da la bienvenida a la Navidad este viernes con el encendido oficial del alumbrado y diversas actividades festivas. El distrito comienza la programación con un acto que comenzará a las 18,30 horas en la plaza de la Junta Municipal de Distrito (calle Ramírez Arcas, 2). El evento contará con la actuación de la zambomba Los de siempre y una degustación de chocolate y churros para todos los asistentes. Como en años anteriores, se habilitará una zona específica para menores con necesidades especiales, y también habrá una nevada artificial para recrear un ambiente navideño.

En Puerto de la Torre, la tarde del viernes 27 de noviembre tendrá lugar el alumbrado y la zambomba del Puerto de la Torre en la caseta Municipal.

Las actividades darán comienzo a las 18:00 horas, con las actuaciones musicales de Francis León, pastoral La Ilusión, Hermanos Carpena y la zambomba Casa Pestiños. Los asistentes también disfrutarán de los puestos gastronómicos con chocolates y churros y castañas asadas, entre otros productos.

En la zona de Teatinos-Universidad, al igual que el año pasado, la zona central ajardinada del bulevar Louis Pasteur acogerá la fiesta inaugural del alumbrado navideño del distrito el viernes, 27 de noviembre, que comenzará a las 17,30 horas, con horario especial para personas con sensibilidad al ruido hasta las 19,00 horas.

Los más pequeños podrán disfrutar de forma gratuita hasta las 21,30 horas de talleres de globoflexia, magia, bolas de navidad, cajas de regalo, adornos de árbol navideño y tatuajes mágicos, así como de dos castillos hinchables y de una chocolatada con magdalenas a las 1,00 horas.

A partir de las 19,00 horas comenzarán las actuaciones en el escenario con distintas animaciones, seguido del encendido del alumbrado con una nevada artificial y lluvia de regalos a las 20,00 horas y show navideño a las 20,30 horas. Las actividades finalizarán a las 21,30 horas con lluvia de caramelos y nevada artificial.