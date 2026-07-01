Una docena de entidades respaldan la proyección de la Fiesta del Boquerón Victoriano de Rincón de la Victoria

El alcalde de Rincón de la Victoria y una docena de entidades respaldan la proyección y promoción de la Fiesta del Boquerón Victoriano. - AYTO. RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha renovado los convenios de colaboración con una docena de entidades del ámbito gastronómico y hostelero para reforzar la promoción y difusión de la Fiesta del Boquerón Victoriano, uno de los principales acontecimientos turísticos y culinarios del municipio.

Las entidades firmantes son Euro-Toques, Amuco, Artcua, Gastroarte, La Carta Malacitana, la Academia Gastronómica de Málaga, la Asociación de Cocineros de Paradores, Mahos, UMA Gastrocampus de Innovación, AOVE Spain y, como principal novedad, Cervezas Victoria, que oficializa así su colaboración con un evento al que viene prestando apoyo desde hace siete ediciones.

El alcalde, Francisco Salado, ha destacado que "la Fiesta del Boquerón Victoriano continúa creciendo gracias a la implicación de entidades que comparten nuestro compromiso con la promoción del patrimonio gastronómico".

"Estos convenios suponen un importante respaldo para seguir proyectando la calidad de nuestra gastronomía y consolidar un evento que cada año atrae a más visitantes y profesionales del sector", ha expresado el regidor.

Por su parte, el concejal de Turismo, Antonio José Martín, ha explicado que "muchas de estas entidades cuentan entre sus asociados con los cocineros que participan en las distintas actividades de la fiesta, por lo que esta alianza genera un beneficio mutuo y contribuye a que el evento siga ganando dimensión y prestigio tanto entre el público general como entre los profesionales".

Asimismo, Martín ha subrayado que "este respaldo procede de entidades de distintos ámbitos territoriales, desde asociaciones europeas como Euro-Toques hasta organizaciones de ámbito nacional, autonómico y provincial, lo que pone de manifiesto el creciente reconocimiento que la Fiesta del Boquerón Victoriano ha alcanzado dentro del panorama gastronómico".

A través de estos acuerdos se consolida una red de colaboración orientada a difundir la Fiesta del Boquerón Victoriano desde el ámbito profesional de la cocina y la hostelería, poniendo en valor el boquerón victoriano, la identidad gastronómica del municipio.

En el marco de estos convenios, cada una de las entidades desarrollará a lo largo de 2027 al menos una actividad destinada a promocionar el boquerón victoriano y los valores asociados a esta celebración.

Declarada de Singularidad Turística Provincial, la Fiesta del Boquerón Victoriano celebrará este año una nueva edición del 8 al 13 de septiembre con un completo programa de showcookings, maridajes, degustaciones y otras actividades dirigidas tanto al público general como a los profesionales del sector.