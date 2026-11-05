Un documental mostrará con testimonios la labor de la Fundación Alhelí de Málaga para el acompañamiento en el duelo

Cartel del documentao 'Todavía aquí' sobre la Fundación Alhelí y su trabajo en el acompañamiento en el duelo - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Alhelí y la productora Bajo la Cama estrenarán el próximo día 10 de este mes en la Diputación de Málaga el documental 'Todavía aquí' sobre su labor social y de acompañamiento en el duelo y el testimonio de superación de un matrimonio malagueño tras una pérdida.

Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la institución provincial, Antonia Ledesma, junto a la presidenta de la Fundación Alhelí, Yolanda Verdugo, Sergio Fernández de la productora y una de las psicólogas de la fundación, Chary Vázquez.

Lejos de ser un reportaje convencional, este proyecto audiovisual muestra de manera íntima y cercana cómo la Fundación Alhelí "transforma la vida de las personas".

El hilo conductor del documental sigue de cerca la evolución y el caso real de una familia vinculada a la entidad, reflejando su proceso de superación y el acompañamiento de la fundación. Una mirada profundamente humana destinada a concienciar y visibilizar la importancia del apoyo social en la comunidad.

Ledesma ha destacado la oportunidad que ofrece este documental "para dar visibilidad a una realidad que muchas veces permanece en silencio: el dolor que supone perder a un ser querido y la necesidad de contar con apoyo para afrontar ese proceso".

"Hay algo especialmente valioso en este documental y es que no se limita a explicar lo que hace una asociación. Nos acerca a una historia real, a una familia, a sus dificultades, a su proceso de superación y, sobre todo, a la importancia de sentirse acompañados, ha añadido.

La presidenta de la Fundación Alhelí, por su parte, ha asegurado que para ellos "no son solo un caso, son parte de nuestra familia y verles salir adelante de esta manera es el mayor regalo y el sentido de todo nuestro trabajo".

Por su parte, Sergio Fernández ha destacado la "grandísima labor" que realiza la fundación Alhelí y ha adelantado que ya se está presentado a distintos festivales de cine tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de que llegue al mayor número de personas posible.

Asimismo, la psicóloga Chary Vázquez ha destacado el hecho de que "hay que visibilizar pedir ayuda, que la población no tenga miedo a hacerlo, porque hay pérdidas que no podemos transitar solos".