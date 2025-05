Donna y las Dínamo, protagonistas de 'Mamma Mia!', presentan la llegada del nuevo musical a Málaga

MÁLAGA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Donna y las Dínamo han desembarcado este martes en Málaga para presentar la llegada de la nueva versión de 'Mamma Mia! El musical'. Verónica Ronda, actriz protagonista que interpreta a Donna; Beatriz Ros (Tanya) y Elena Diez (Rosie) han posado en la puerta del Teatro Cervantes de la capital malagueña que acogerá el espectáculo este verano.

Tras tres años de éxito en la Gran Vía de Madrid, el musical emprende una gira nacional de dos años que comenzará en julio y agosto en la ciudad. La concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, y el director del Teatro Cervantes y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, han recibido a las protagonistas para contar todos los detalles del espectáculo.

Una deslumbrante escenografía, vestuario y coreografías originales y letras y arreglos musicales renovados que caracterizan la nueva producción del musical de más éxito de todos los tiempos. Sobre el escenario, Donna, Tania, Rosie, Sophie, Sky, los 'tres posibles padres' y los 27 integrantes del elenco nos cuentan una historia divertida y entrañable.

Las entradas para las 43 funciones de Málaga programadas entre el sábado 5 de julio y el domingo 10 de agosto están ya a la venta por un precio comprendido entre los 22 y los 70 euros.

Basado en los grandes éxitos de Abba, 'Mamma Mia!' es el primer musical construido a partir de las canciones de una banda. Desde su estreno ha sido traducido a más de 15 idiomas y aplaudido por más de 70 millones de espectadores.

La nueva superproducción es de ATG Entertainment, responsable de éxitos como 'Matilda', 'Billy Elliot', 'Grease', 'Priscilla', 'West Side Story' o 'Cabaret', y ha sido disfrutada ya por 800.000 espectadores en sus tres temporadas en el Teatro Rialto de la Gran Vía madrileña, para emprender ahora una gira por los principales teatros de toda España.

La historia de 'Mamá Mía!' es la de Donna, una madre soltera e independiente que regenta un pequeño hotel en una idílica isla griega. Ha criado sola a su hija Sophie, que va a casarse próximamente. Sin que nadie se entere, Sophie lee el diario de su madre y se tropieza con tres amantes: ¡tres posibles padres! Para poner fin a su incertidumbre, decida invitarlos a la boda.

Canciones de Abba, como 'Dancing Queen', 'Voulez vous', 'SOS', 'Super trouper', 'Thank you for the music' o 'Gimme gimme gimme', centran este musical, con música y letras de Benny Andersson y Björn Ulvaeus y con la colaboración de Stig Anderson. El libreto original es de Catherine Johnson, basado en una idea de Judy Craymer, y la adaptación, de David Serrano. La dirección es de Juan Carlos Fisher y las coreografías, de Iker Karrera.