Dos detenidos en Málaga por estafa masiva de más de cuatro millones de euros en inversiones de criptomonedas

Operación contra la estafa en inversión con criptomonedas desde Málaga. - CNP MÁLAGA

MÁLAGA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola (Málaga) y Málaga capital a una mujer y un hombre, administradores de varias empresas que operan en el sector de las plataformas de inversión, por su presunta implicación en un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales en relación con criptomonedas. El fraude "masivo" podría ascender a más de cuatro millones de euros.

Así lo han informado desde la Comisaría provincial en una nota, en la que han indicado que la forma de operar utilizada se basaba en la recepción de transferencias de criptoactivos y dinero en metálico con "la falsa promesa de ser invertidos en criptomonedas y en el arbitraje de divisas entre España y Colombia, a cambio de altas rentabilidades".

Pero, el dinero supuestamente defraudado a "un amplio elenco" de ahorradores se usaba para contratar bienes y servicios a beneficio de la trama, a través de sociedades interpuestas. La investigación, que aún continúa abierta, ha sido llevada a cabo por el Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una mujer, que informó a los agentes que invirtió la cantidad de 4.000 euros en una plataforma de inversión en la empresa en la que trabajaba y comenzó a sospechar de la posible existencia de un fraude masivo.

A raíz de estos hechos decidió recopilar documentación que acreditara lo sucedido, dándosela a conocer a los investigadores y aportando un archivo con datos de más de 3.000 personas presuntamente afectadas, tanto en España como en países de Sudamérica, "pudiendo ascender el importe de la estafa a más de cuatro millones de euros", han indicado.

Una vez que los agentes incardinados en el grupo especializado de delitos económicos asumieron la investigación, constataron la existencia de múltiples víctimas en distintas provincias y lograron identificar a los supuestos autores. Asimismo se identificaron también las sociedades desde la que al parecer actuaban, por lo que los agentes pudieron solicitar medidas judiciales con la finalidad de esclarecer lo sucedido.

El modus operandi para llevar a cabo el engaño suponía la recepción de ingresos por vía bancaria o transferencias de criptoactivos, y también dinero en metálico, para invertirlos en criptomonedas o en el arbitraje de divisas entre España y Colombia, prometiendo una rentabilidad "muy atractiva".

Para darle mayor credibilidad a todo ello, la operativa se justificaba mediante un supuesto contrato de préstamo con finalidad inversionista y con la firma de las víctimas.

Los investigadores realizaron un exhaustivo análisis de las cuentas pertenecientes a las sociedades a nombre de los autores y de las cuentas de los investigados, evidenciando que eran usadas para canalizar los fondos que recibían de las víctimas, desde donde se desviaban hacía otras cuentas bancarias a nombres de sociedades y personas físicas, la mayoría localizadas en el extranjero.

Tras "el arduo examen documental", dice la Comisaría, se logró además la localización de una mujer supuestamente implicada en los hechos, siendo la principal investigada, residente en Fuengirola.

Durante la fase de explotación se llevó a cabo un registro domiciliario y se localizó documentación relativa al caso, así como 2.260 euros en metálico, soportes para custodia de criptoactivos y dispositivos electrónicos. Finalmente, se procedió a su detención en relación con los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

En las indagaciones, además, se comprobó el uso de los fondos obtenidos de las víctimas para contratar bienes --como un vehículo de alta gama-- y servicios, mediante el uso de una sociedad interpuesta, cuyo administrador, de 32 años, resultó también detenido en la capital malagueña.

Los agentes, además, procedieron al bloqueo de 27 cuentas bancarias y tres billeteras de criptomonedas. Por el momento, la investigación permanece abierta y continúan las gestiones para localizar a más implicados y analizar la información obtenida en los registros.