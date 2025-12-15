Dos detenidos en Málaga por la venta de medicamentos sin prescripción médica a través de redes sociales

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, enmarcada en la denominada operación 'Heavy', ha detenido a dos personas por la supuesta comisión de los delitos contra la salud pública y estafa a la Seguridad Social, ya que, al parecer, vendían medicamentos sin prescripción médica a través de redes sociales.

Al parecer, los detenidos enviaban los medicamentos prescritos para el aumento de peso desde la provincia de Málaga a otros puntos de la geografía nacional, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

La operación se inició en marzo de 2025 cuando los investigadores tuvieron conocimiento, a través de los canales de colaboración policial entre las distintas administraciones públicas en materia de sanidad e inspección farmacéutica, del posible uso comercial y comercio ilegal de dos medicamentos destinados al aumento de peso que requieren prescripción médica.

Los agentes también supieron que la Dirección Provincial de Inspección y Servicios Sanitarios de la Delegación Territorial de Salud y Consumo y el Centro de Información del Medicamento del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga comunicaron que estos medicamentos estaban siendo dispensados de manera irregular, por exceso en la dispensa, en poblaciones de la Comarca de Antequera, teniendo fundadas sospechas de un posible uso ilícito.

Los investigadores revisaron el listado de las dispensas realizadas desde el año 2024 proporcionado por la Oficina de Farmacia, que fue cotejado con el Centro de Información del Medicamento que, unido a la investigación llevada a cabo a profesionales de la medicina y análogos, se constató que un grupo de personas asentadas en la provincia de Málaga adquirían los medicamentos en farmacias ubicadas en las localidades de Alameda y Mollina.

Así, identificados los dos individuos, los investigadores procedieron a la detención de los mismos. El modus operandi que usaban los arrestados era asistir a numerosos centros sanitarios de la zona norte de la provincia de Málaga, incluso a urgencias, donde presionaban al facultativo para que le recetara el medicamente en cuestión, llegándose a desplazar a poblaciones de las provincias de Granada y Cádiz para obtener el mismo.

Los detenidos fueron puestos a disposición del titular del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de Antequera. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.