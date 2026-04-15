Detenido el hijo de la mujer hallada muerta con signos de violencia en su casa en Cártama (Málaga)

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por su presunta relación con la muerte violenta de una mujer, cuyo cadáver fue hallado el pasado 2 de marzo en el interior de una vivienda en Cártama (Málaga). Uno de los arrestados sería su hijo y el otro, la novia de este.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, quienes han apuntado que las detenciones se han producido en la mañana de este miércoles a raíz de las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores en este tiempo.

El cadáver de la mujer, de 66 años, fue hallado con signos de violencia. Desde el principio de la investigación se descartó que se tratara de un caso de violencia de género y las investigaciones se centraron en la hipótesis de robo con resultado de muerte, al estar revuelto el interior de la vivienda.