Dos detenidos por presuntos tocamientos a mujeres en la Feria de Málaga

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MÁLAGA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres en sendas actuaciones este pasado miércoles por presuntos tocamientos a mujeres en la Feria de Málaga, según han confirmado fuentes policiales.

En concreto, ambos hechos han tenido lugar en la madrugada de este pasado miércoles. Las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional procedieron a la detención de dos hombres, de 23 y 32 años.

Según han indicado las citadas fuentes a Europa Press se tratan de dos actuaciones. Así, uno de los casos ocurrió en la vía pública en una de las calles del Real de Cortijo de Torres de la Feria de Málaga y el otro en una caseta. Tras los hechos ambos individuos fueron detenidos por un presunto delito de agresión sexual.

En relación con uno de los casos, según ha adelantado diario 'Sur', los hechos tuvieron lugar sobre las 04,00 horas y el hombre habría realizado tocamientos a dos jóvenes en el interior de una caseta del Real. Al parecer, los porteros tuvieron que intervenir para expulsar y retener al presunto autor de los hechos hasta la llegada de los agentes.

Según el diario, dos jóvenes se encontraban en la caseta cuando un individuo comenzó a molestarlas mientas bailaban y, al parecer, en un momento dado, les realizó tocamientos no consentidos.