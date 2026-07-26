Dos detenidos en una reyerta producida en la barriada de Los Asperones de Málaga entre dos familias

Imagen de recurso de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas involucradas en una reyerta producida en la madrugada de este sábado en la barriada malacitana de Los Asperones.

Según han concretado fuentes del Cuerpo a Europa Press, serían dos familias residentes en Los Asperones las involucradas en este suceso.

Mientras continúan las pesquisas, se han producido dos detenciones y se continúan las gestiones "para llegar al total esclarecimiento de los hechos".