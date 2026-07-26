Dos detenidos en una reyerta producida en la barriada de Los Asperones de Málaga entre dos familias

Imagen de recurso de la Policía Nacional.
Imagen de recurso de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 26 julio 2026 13:46
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MÁLAGA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas involucradas en una reyerta producida en la madrugada de este sábado en la barriada malacitana de Los Asperones.

Según han concretado fuentes del Cuerpo a Europa Press, serían dos familias residentes en Los Asperones las involucradas en este suceso.

Mientras continúan las pesquisas, se han producido dos detenciones y se continúan las gestiones "para llegar al total esclarecimiento de los hechos".

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