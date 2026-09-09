Dos fallecidos en un accidente entre un turismo y un camión en Alhaurín de la Torre (Málaga)

MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)

Dos personas han fallecido a primera horas de la tarde de este miércoles en un accidente de tráfico entre un camión y un turismo ocurrido en la carretera A-7052, en el término municipal de Alhaurín de la Torre (Málaga).

Según han confirmado a Europa Press desde Emergencias 112 Andalucía, el accidente ha tenido lugar sobre las 15,19 horas en el kilómetro 1 de dicha vía y se trata de una colisión frontal entre ambos vehículos.

De hecho, el 112 ha atendido sobre las 15,30 horas, varias llamadas que alertaban de una colisión frontal entre un turismo y un camión, quedando los ocupantes del coche atrapados en su interior.

De inmediato, se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga (CPB), que han movilizado a dotaciones de Alhaurín de la Torre y Torremolinos, y a Mantenimiento de Carreteras

Los bomberos han excarcelado a los dos ocupantes del turismo implicado, de los que no han trascendido más datos, y han confirmado el fallecimiento de ambos en el lugar del accidente.