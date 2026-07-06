Dos heridos tras una colisión entre dos vehículos en la MA-3400 en Coín (Málaga)

Efectivos del CPB intervienen tras un accidente entre dos vehículos en la MA-3400 en Coín - CPB

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este lunes tras una colisión entre dos vehículos en la MA-3400 en el municipio malagueño de Coín, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga y el sistema Emergencias 112 Andalucía.

El accidente ha tenido lugar sobre las 06,20 horas en la MA-3400, en el kilómetro 2, del citado municipio. De inmediato, el 112 han dado aviso a los efectivos del CPB, al 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de Carreteras.

Desde el CPB han intervenido tras la colisión entre los dos vehículos para excarcelar a una persona que había quedado atrapada. Los dos heridos, un hombre de 79 años y otro de 25, han sido trasladados al Hospital Clínico de Málaga, según han confirmado desde el 112.