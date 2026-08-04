Dos mujeres heridas leves al volcar un coche de caballos tras desbocarse en Fuengirola (Málaga)

Archivo - Un hombre en coche de caballos en imagen de archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

FUENGIROLA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

Dos mujeres han resultado heridas leves este martes después de que un coche de caballos colisionara contra una furgoneta y una motocicleta y acabara volcando en el centro de Fuengirola (Málaga). Las afectadas han sido la conductora del carruaje y la motorista.

Según han informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía y fuentes municipales a Europa Press, el accidente se ha producido en torno a las 15,30 horas en la plaza de la Constitución.

Las primeras investigaciones apuntan a que el caballo comenzó a trotar a la altura de la plaza Reyes Católicos en dirección a la plaza de la Constitución y, poco después, se desbocó. El carruaje chocó primero contra la mediana y, posteriormente, contra una furgoneta y una motocicleta que permanecían detenidas en un semáforo del carril contrario, antes de volcar.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los servicios sanitarios y de la Policía Local. El caballo resultó ileso, mientras que la conductora del coche de caballos y la motorista sufrieron lesiones de carácter leve.