Dos personas resultan heridas en un apuñalamiento con arma blanca en la Alameda de Capuchinos de Málaga capital

Archivo - Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en un apuñalamiento con arma blanca que ha tenido lugar en la mañana de este domingo en la Alameda de Capuchinos, a la altura de la oficina de Correos, en la capital malagueña.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, los hechos han ocurrido alrededor de las 7,40 horas de este domingo, cuando varios testigos contactaron con este servicio para alertar sobre el altercado.

Desde la sala coordinadora se han activado efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061. La gravedad de los heridos aún se desconoce.