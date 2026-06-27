Una dotación del Consorcio de Bomberos de Málaga viaja a Caracas para colaborar en tareas de emergencias tras terremotos

Avión solidario de LATAM que ha partido este sábado desde Bogotá (Colombia) hacia Caracas (Venezuela) con 165 profesionales rescatistas a bordo, todos llegados desde países latinoamericanos, y entre ellos, los bomberos del Consorcio de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una dotación de bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga ya vuela este sábado desde la ciudad colombiana de Bogotá hacia Caracas para colaborar en las tareas de emergencias que se realizan en la capital de Venezuela y otras zonas próximas afectadas por dos devastadores terremotos.

Así lo ha informado la Diputación malagueña en una comunicación en la que señala que los bomberos de su consorcio viajan hacia la capital venezolana a bordo de un avión sollidario cedido por la compañía LATAM y donde acompañan a rescatistas de otros países latinoamericanos hasta completar un total de 165 profesionales.

Según expresan también desde la Diputación de Málaga, las dificultades en los desplazamientos están siendo protagonista en esta misión, toda vez que hay muchas zonas de tráfico aéreo y terrestre cortadas a causa de las consecuencia de los seismos.

A bordo del avión solidario que ha partido de la capital colombiana hacia Venezuela con los bomberos llegados desde Málaga y el resto de rescatistas de países latinoamericanos, un responsable de la compañía LATAM se ha dirigido a estos especiales pasajeros para agradecer su labor y disposición en tan difíciles momentos.