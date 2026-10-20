El economista y sociólogo Emilio José Castilla Fernández, nuevo doctor honoris causa de la Universidad de Málaga. - UMA

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha investido este martes doctor honoris causa al economista y sociólogo Emilio José Castilla Fernández, en un acto presidido por el rector, Teodomiro López. De esta forma, la institución reconoce una trayectoria docente e investigadora "de referencia internacional" en los campos de la sociología económica y la gestión de las organizaciones.

La madrina del nuevo doctor ha sido la catedrática del Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la UMA, Cristina Quintana García, a quien ha correspondido acompañarlo en la ceremonia.

Durante el acto, el rector y la madrina entregaron a Castilla los atributos y símbolos que acreditan la máxima distinción académica de la universidad: el birrete laureado, el Libro de la Ciencia, el anillo, los guantes blancos y la medalla doctoral, han informado desde la UMA.

La investidura ha contado con la asistencia de representantes académicos e institucionales. Han acompañado al rector en la mesa presidencial la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Ana José Cisneros; el vicerrector de Doctorado y Posgrado, Salvador Pérez; la secretaria general de la UMA, Elsa Álvarez, y la directora de la Escuela de Doctorado, Llanos Mora.

En su laudatio, la profesora Cristina Quintana ha destacado la larga trayectoria intelectual y científica del nuevo honoris. Ha recordado que conoció a Castilla en el otoño de 2004, durante una estancia suya en la Wharton School, cuando él era un profesor muy joven, "aunque ya con una proyección verdaderamente admirable".

De él ha resaltado "su disposición a ayudar y su humildad" y ha repasado sus raíces andaluzas, ya que sus padres proceden de la Alpujarra granadina. Sobre su vínculo con la UMA, ha destacado que Castilla ha impartido conferencias a estudiantes de grado, máster y doctorado y que forma parte del Consejo Asesor del Centro de Investigación Social Aplicada (CISA).

Quintana ha agrupado su producción científica en tres líneas: redes y capital social en contextos laborales, métodos cuantitativos y análisis longitudinal, y desigualdad y meritocracia. En esta última se inscribe la denominada "paradoja de la meritocracia", con la que Castilla ha mostrado que las organizaciones "pueden, paradójicamente, reproducir desigualdades incluso cuando adoptan sistemas explícitamente meritocráticos".

Su libro más reciente, 'The Meritocracy Paradox' (Columbia University Press), ha recibido el Nautilus Book Award y el George R. Terry Book Award de la Academy of Management.

Quintana ha añadido que el profesor advierte de que los sistemas algorítmicos de contratación "no están eliminando los prejuicios y sesgos, sino reproduciendo patrones heredados del pasado".

Emilio J. Castilla ha iniciado su discurso de aceptación agradeciendo una distinción que ha calificado como "uno de los mayores honores que puede recibir un académico", con palabras especiales para su madrina, de quien ha destacado su "generosidad, amistad y cariño".

A continuación, ha rememorado la decisión que tomó a los 22 años, recién acabada la licenciatura en Barcelona, cuando dudaba entre una trayectoria relativamente segura en España y la aventura de estudiar en Estados Unidos. Un catedrático al que pidió consejo le resumió su opinión con un refrán, "quien se fue de Sevilla, perdió su silla", y fue precisamente esa conversación la que le hizo comprender que ya había decidido marcharse a Stanford "con dos maletas, un billete de ida y una beca doctoral de La Caixa".

"Y yo perdí aquella silla. Pero, afortunadamente, encontré otras por el camino", ha afirmado el nuevo doctor, que ha repasado después su relación con la UMA, a la que llegó por primera vez en 2008 para trabajar sobre metodología de investigación con estudiantes de doctorado y máster, y a la que regresó en 2009 y en 2019, cuando impartió la lección inaugural del Máster en Sociología Aplicada.

EL LUGAR DE MÁLAGA

Málaga, ha dicho, ha ido ocupando "un lugar muy especial" en su geografía "académica y personal", y lo más importante de ese vínculo han sido "las conversaciones, las ideas compartidas, las colaboraciones y, sobre todo, las amistades".

En el núcleo de su intervención, Castilla ha explicado que su investigación busca comprender cómo las organizaciones toman decisiones que afectan a las carreras de las personas, y ha definido la meritocracia como el principio según el cual esas decisiones deben basarse en el esfuerzo, las capacidades y las contribuciones, y no en el género, la raza, el origen social o los contactos.

Frente a lo que llama "mentalidad del mejor talento", centrada en captar y retener a los mejores, ha propuesto una "mentalidad de oportunidad", que apuesta por formar y apoyar a las personas sin renunciar a la excelencia.

En su turno de intervención, el rector ha retomado una imagen del discurso de aceptación de Castilla: la de la silla "que dejamos atrás cuando emprendemos un camino, la que encontramos en otros lugares y la que alguien nos ofrece cuando menos lo esperamos".

López ha vinculado este pasaje con el viaje de los padres del nuevo doctor desde la Alpujarra granadina hasta Barcelona y con su marcha a California, y ha defendido que la universidad debe ser uno de esos lugares donde alguien pueda "sentarse, aprender, crecer y contribuir".

Asimismo, ha señalado que la reflexión que plantea la investigación de Castilla sobre el mérito y la desigualdad "interpela directamente a las universidades", que deben ofrecer oportunidades a las personas "con independencia de su origen o de las circunstancias en las que hayan nacido".

Tras recordar que la relación de Castilla con la UMA es "intensa y fructífera", el rector ha deseado que el nombramiento sea "una invitación constante a volver".

PERFIL DEL NUEVO DOCTOR HONORIS CAUSA

Emilio José Castilla Fernández nació en Badalona en 1972. Se licenció en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona en 1995, tras obtener en 1993 un diploma en Business Analysis por la Lancaster University (Reino Unido). En 2002 se doctoró en Sociología, con especialidad en Sociología Económica y Organizaciones, por la Stanford University, con una beca de la Fundación "la Caixa".

Ha realizado estancias de investigación en Harvard University, University of California, Berkeley y The University of Michigan Ann Arbor.

Inició su carrera docente en 2002 como profesor de Management en la Wharton School de la University of Pennsylvania, donde impartió Dirección Estratégica de Recursos Humanos y Relaciones Industriales. En 2005 se incorporó al Departamento de Management del Massachusetts Institute of Technology (MIT), del que es catedrático desde 2014 y donde codirige el Institute for Work and Employment Research.

Sus investigaciones han sido publicadas en revistas como Administrative Science Quarterly, American Journal of Sociology, American Sociological Review, Industrial and Labor Relations Review, Management Science y Organization Science.

Es autor de Dynamic Analysis in the Social Sciences (Academic Press, Elsevier, 2007), coautor de La sociedad transversal, primer premio de la Fundación "la Caixa" en 1994, y autor de Análisis dinámico (Centro de Investigaciones Sociológicas, 1998). Ha recibido el Premio Fundación Banco Herrero (2012), el Richard Beckhard Memorial Prize (2017) y el Thinkers50 honor (2025).