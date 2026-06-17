Edil de Seguridad espera que se pueda dar "pronto" por extinguido el incendio del hotel de Málaga

Incendio en el Hotel IBIS y en Le Grand Café de Málaga. - EUROPA PRESS

MÁLAGA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Avelino Barrionuevo, ha esperado que el incendio que afectó a un hotel y en establecimiento hotelero en la madrugada del pasado 25 de mayo se pueda dar "pronto" por totalmente exitinguido y ha recordado que está controlado desde el mismo día que se produjo.

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha requerido nuevas medidas cautelares a la propiedad del edificio ubicado en el número 3 de Pasillo de Guimbarda y ha preparado ya el dispositivo de Movilidad para cuando la propiedad ejecute estas medidas.

El concejal, tras ser preguntado por los periodistas, ha recordado que el incendio "quedó controlado el mismo día que se produjo, en esa madrugada del lunes". "El problema es que, lógicamente, por tener los forjados de madera y hacerlos inestables, la decisión de los técnicos ha sido afrontar el incendio desde el exterior, no desde el interior", ha recordado, lo que "hace perder cierta eficacia en la extinción total del incendio".

Ha aclarado que "no es que haya estado ardiendo durante todos estos días, sino que al haber colapsado algunas zonas de los forjados, del suelo, de los techos, de las plantas, eso hace que pueda llegar aire a esa zona que se está calcinando, porque la madera hay que esperar a que se calcine, se reviva alguna llama, como hemos visto, de forma ocasional a lo largo de estos días".

Barrionuevo ha añadido que, además de la medida cautelar del vallado, también se ha procedido a la retirada del sistema de climatización ubicado en la cubierta para evitar posibles desprendimientos de fragmentos del material.

"Ahora ya hay unos huecos en el forjado, porque ha habido colapsos parciales, y se intenta que a través de una máquina que van a llevar la propiedad, quitar parte de lo que es el forjado del techo para poder enfriar la última planta que es la que queda un poco con cierta incandescencia e intentar dar por finalizado lógicamente la extinción", ha detallado.

Por otro lado, también ha recordado que "policías científicas, la propiedad, el técnico de Urbanismo y de bomberos siguen allí trabajando" y ha indicado que "se está haciendo una zona segura para poder acceder".

"Esperamos que pronto ya podamos dar totalmente por extinguido ese incendio que, como he dicho, está controlado desde el primer día y que esporádicamente, por los materiales que es la madera, pues tienes que esperar a que se calcine", ha incidido.

El edil, que ha valorado que, "afortunadamente, no hay que lamentar daños personales, que es lo más importante", ha insistido en que no han sido dos semanas de incendio continúo, sino que "han sido pequeños focos, precisamente, por la singularidad técnica que tienen los materiales y que tiene este tipo de incendios". "No solo ocurre aquí, ocurre en otros puntos de nuestro país, en cuanto un forjado de madera tiene esas características".

Cuestionado, en concreto, para cuándo está prevista la llegada del brazo articulado para empezar todas las tareas de retirada de tramos de forjado de madera de la cubierta que continúan afectados por el fuego, para facilitar y finalizar las labores de extinción, el edil ha recordado que "nuestro brazo articulado, cuando lo hemos necesitado está allí trabajando y funcionando desde bomberos y otra cosa es el brazo que van a utilizar para la demolición del tejado".

"Eso es un tema que está tratando la propiedad, que es un tema de la propiedad con Urbanismo", ha dicho y ha incidido en que "nosotros tenemos ya preparado totalmente el dispositivo de movilidad para cuando eso se produzca".

Así, ha señalado que "nos hemos reunido con Movilidad con la obra para que cuando tuvieran que afrontarlo esté todo previsto y ordenado e intentar que cause los menos perjuicios a los vecinos del entorno". En este sentido, ha precisado que la propiedad "tiene la encomienda, el encargo y estarán ultimando entre los permisos, la contratación de esos medios por parte de la propiedad".

En cuanto a los trabajos, se ha mostrado convencido de que, "en cuanto ya esté la parte del forjado expedita y se termine de enfriar, lógicamente, nosotros nos retiraremos y será la propiedad quien siga con la obra del edificio".

Cuestionado, por último, si se va a optar por la demolición completa, ha aclarado que "eso ya es una decisión que tiene que tener la propiedad".

"Como yo he dicho, actualmente con criterios visuales, no técnicos, yo no soy técnico, pero los criterios visuales que ha hecho el oficial técnico de bomberos, que es arquitecto, yo no puedo manifestarme en ese aspecto y solo con una apreciación visual, es decir, después habrá una serie de ensayos de materiales, en principio, se ha comportado más que razonablemente bien la estructura, quitando el forjado de madera, pero la estructura metálica se ha portado estupendamente bien", ha valorado.

"Habrá que ver los ensayos de los materiales con urbanismo y lo que la propiedad después quiera decidir, porque eso también dependerá de la propiedad, que aún estando bien quieran quitarlo o estando bien quieran rehabilitarlo", ha añadido, al tiempo que ha reiterado que "eso ya son cuestiones técnicas que yo no les podría contestar", ha concluido.