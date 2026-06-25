El edil de Seguridad insta a buscar "que el remedio no sea peor que la enfermedad" en el hotel incendiado en Málaga

Incendio en el Hotel IBIS y en Le Grand Café de Málaga. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Avelino Barrionuevo, ha afirmado este jueves, en referencia al incendio del edificio del Pasillo de Guimbarda en la capital el pasado 25 de mayo, que ha afectado a un hotel y un establecimiento hostelero, que "hay que buscar que el remedio no sea peor que la enfermedad; es decir, una solución técnica, que a lo mejor no es la demolición que se quería en un primer momento del tejado".

Cuestionado por los periodistas sobre si habrá una posible demolición total o parcial del edificio, Barrionuevo ha explicado que "la estructura ha resistido suficientemente el incendio y todo dependerá de las valoraciones posteriores y el análisis de las estructuras, para ver si se demuele o no demuele, pero eso ya es un tema de Urbanismo y de la propiedad".

El concejal ha recordado que el incendio quedó "prácticamente" controlado desde el primer día, pero, debido a que el forjado es de madera y está recubierto de un falso techo, de escayola, "hay que esperar a que se vaya consumiendo", ha apuntado.

"Sabemos que la extinción de un incendio desde el exterior es menos eficaz que hacerlo desde el interior, pero los técnicos quisieron tomar esa decisión para evitar daños personales de los intervinientes, en este caso de los bomberos", ha señalado el concejal.

Según ha informado el edil, el responsable de la cátedra de emergencia, Jesús Miranda, explica que en este tipo de construcción de forjado de madera, las corrientes de aire que pasan por la parte de abajo del río hacen "de chimenea y se puede reavivar". "Por eso hemos visto de forma intermitente fuego en algunos puntos muy concretos de la zona de arriba", ha apuntado.

En este sentido, Barrionuevo ha indicado que desde el Ayuntamiento se le ha pedido a la propiedad que el forjado del techo "se vaya quitando para enfriar desde allí y atacar los últimos focos que pudiera haber del consumo de esas ascuas".

"No es un incendio que veamos que esté ardiendo, sino que estamos ahí de forma preventiva y cuando se aviva algo, intervenimos. Son los técnicos los que tienen que valorar con nosotros cuál es la mejor forma de extinguirlo. Lógicamente nos facilitaría que no tuviera ese forjado del techo para ya terminar de enfriar esas últimas ascuas que hay sobre las picas de madera", ha concluido el concejal.