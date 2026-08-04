EEUU, segundo mercado internacional en viajeros hoteleros y pernoctaciones en Málaga capital en junio

Archivo - Imagen de archivo de turistas en Málaga capital. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos se situó durante junio como el segundo mercado emisor internacional de Málaga capital, únicamente por detrás de Reino Unido, tanto por número de viajeros hoteleros como por pernoctaciones. En concreto, el mercado estadounidense aportó 9.292 viajeros y 20.535 pernoctaciones durante el sexto mes del año; mientras que su estancia media superó los 2,20 días.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento en una nota, en la que han señalado que la ciudad ha cerrado el primer semestre de 2026 con 823.065 viajeros hoteleros y 1.747.146 pernoctaciones, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al mes de junio.

Han precisado que el número de noches de hotel ha aumentado un 2,73% respecto al mismo periodo de 2025, lo que supone 46.368 pernoctaciones más, pese al descenso del 4,97% registrado en el número de viajeros.

La evolución de ambas variables refleja una prolongación de las estancias, registrando una estancia media de 2,12 días, indicador que también crece con respecto al mismo período del año pasado (situado en 1,96 días).

El mercado internacional continúa siendo el principal motor de las estancias hoteleras en la ciudad. Así, de los 823.065 viajeros hoteleros registrados entre enero y junio, 270.299 fueron residentes en España, por lo que los viajeros internacionales alcanzaron los 552.766.

Por su parte, las pernoctaciones de residentes en el extranjero experimentaron una evolución positiva. De las 1.747.146 noches de hotel contabilizadas durante el semestre, 465.303 correspondieron a residentes en España, generando el mercado internacional 1.281.843 pernoctaciones, un 8,25% más que las 1.184.182 recogidas entre enero y junio de 2025.

De este modo, las personas viajeras internacionales concentraron tres de cada cuatro pernoctaciones hoteleras realizadas en Málaga durante el primer semestre de 2026 y generaron 97.661 noches adicionales respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a Estados Unidos, en el acumulado de enero a junio, este mercado ha registrado 41.090 viajeros hoteleros y 90.546 pernoctaciones, han precisado desde el Consistorio en la nota.

Con estos resultados, en el primer semestre del año se mantiene como principal mercado extracomunitario y ocupa la cuarta posición entre los mercados internacionales por viajeros, tras Reino Unido, Alemania e Italia, y la tercera por pernoctaciones, solo por detrás de Reino Unido y Alemania. Además, las noches de hotel de este mercado aumentaron un 1% respecto al primer semestre de 2025.

Por su parte, Reino Unido se mantiene como el principal mercado internacional de Málaga entre enero y junio, con 89.565 viajeros y 235.697 pernoctaciones. Estas cifras suponen aumentos del 1,19% en viajeros y del 12,17% en noches de hotel respecto al primer semestre de 2025.

En el análisis de junio, Reino Unido lideró los mercados internacionales con 15.599 viajeros y 41.747 pernoctaciones, estas últimas un 6,55% más que en el mismo mes del pasado año.

También destaca la evolución de Alemania, que acumula 53.606 viajeros en 2026, un 9,51% más, y 121.751 pernoctaciones, con un crecimiento del 15,67%. En junio, aunque el número de viajeros alemanes descendió un 14,28%, hasta los 7.099, sus pernoctaciones aumentaron un 2,11%, hasta alcanzar las 18.932.

Italia ocupa la tercera posición por número de viajeros internacionales en el acumulado anual, con 44.771, mientras que sus pernoctaciones se sitúan en 89.453. Mientras que Países Bajos suma 33.637 viajeros y 83.996 noches de hotel de enero a junio, con crecimientos del 3,28% y del 1,16%, respectivamente.

Por otro lado, han destacado el incremento del 7,89% que registró Francia en pernoctaciones durante el mes de junio (13.681 noches de hotel), mientras que Corea del Sur también registró aumentos del 9,29% en viajeros y del 10,34% en pernoctaciones. Asimismo, en el acumulado anual, el país surcoreano ha incrementado un 3,8% el volumen de pernoctaciones (4.235 noches de hotel) respecto al mismo periodo de 2025.

En cuanto a la estancia media del mes de junio, destaca entre los principales mercados internacionales Países Bajos, con 2,79 días; Reino Unido, con 2,68 días; Alemania, con 2,67 días; Italia, con 2,35 días; y Estados Unidos, con 2,21 días.

Finalmente, dentro del mercado nacional, Andalucía continúa en junio como la principal comunidad autónoma emisora, con 17.760 viajeros, seguida de la Comunidad de Madrid, con 8.252; Cataluña, con 3.438; y la Comunidad Valenciana, con 2.320.

JUNIO REGISTRA LA MAYOR OCUPACIÓN Y ESTANCIA MEDIA DEL SEMESTRE

El Ayuntamiento ha señalado, igualmente, que durante junio, los establecimientos hoteleros de Málaga han acogido a 135.083 viajeros hoteleros, que han realizado 299.159 pernoctaciones. Estas cifras representan descensos del 16,78% y del 6,06%, respectivamente, en comparación con junio de 2025.

Sin embargo, la duración de las estancias y la ocupación hotelera presentaron en el sexto mes del año una evolución positiva. La estancia media alcanzó los 2,21 días, un 12,76% más que los 1,96 días registrados en junio del año anterior. Este dato supone, además, la estancia media mensual más elevada del primer semestre, por delante de los 2,18 días de mayo y los 2,15 de enero, han precisado.

Asimismo, el grado de ocupación por habitaciones se situó en el 88,28%, el porcentaje más alto de los seis primeros meses del año. Frente al 83,36% de junio de 2025, representa una mejora de 4,92 puntos porcentuales.

Los viajeros no residentes en España sumaron en junio 92.271 personas, un 13,27% menos, mientras que sus pernoctaciones se mantuvieron estables, con 225.309 noches de hotel. Por su parte, el mercado nacional contabilizó 42.812 viajeros y 73.850 pernoctaciones, con descensos del 23,47% y del 19,78%, respectivamente.