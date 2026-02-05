Efectivos del Consorcio de Bomberos de Málaga realizan 44 intervenciones a causa del temporal

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Málaga. - CPB

MÁLAGA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga ha realizado 44 intervenciones a causa del temporal por la borrasca 'Leonardo' desde las 20.00 horas de este pasado miércoles hasta las 19.30 horas de este jueves.

Así lo han informado desde la institución provincial en una nota, en la que han indicado que una de las principales actuaciones ha sido la colaboración en las labores de búsqueda de una mujer desaparecida tras caer al río Turvilla a su paso por Sayalonga, en la comarca de la Axarquía.

Al respecto, han indicado que "se han retirado del lugar dadas las condiciones climatológicas adversas y la fuerza de la corriente del río, emplazados en principio a volver este viernes".

Así, en cuanto a las intervenciones en Ronda han sido diez, en concreto por incendio de poste de luz en la A-367; por desprendimiento de cornisa en calle Pedro Romero; por inundación en hueco de ascensor en calle Jerez; por una palmera con riesgo de caída en cale Virgen de la Paz; y para valorar posible desalojo de persona con movilidad reducida por desprendimiento de muro que obstaculiza el acceso a su vivienda en la zona de Partida Rosalejo.

También por un árbol con riesgo de caída en Plaza San Antonio; desprendimiento de ladera en calle Marbella; un árbol caído en la A-374; por desprendimiento de techo de vivienda en calle Doctor Diego Vázquez; y por otro árbol caído obstaculizando el paso de vehículos en la zona de Partida de Sanguijuela.

Se Torremolinos han sido nueve intervenciones realizadas con banderas con riesgo de caída en Plaza Blas Infante; con persianas con riesgo de caída en avenida Benyamina de Playamar; por un árbol caído obstaculizando la vía en calle Sierra de Guadarrama; por desprendimiento de tejas en Plaza de la Unión Europea y de una cornisa en avenida Palma de Mallorca.

También por una antena con riesgo de caída en calle Río Mesa; por cables caídos en calle Ávila; por desprendimiento de cornisa en plaza de la Gamba Alegre; por una chapa de tejado con riesgo de caída en calle Loma del Colegial; y por desprendimiento de muro y postes de telefonía con riesgo de caída en calle Sierra de Guadarrama.

Tres intervenciones han sido en Estepona por luces de Navidad con riesgo de caída; por desprendimiento de lozas sobre vehículos y por una palmera con riesgo de caída en avenida Juan Carlos I; mismo número que en Cuevas del Becerro, que han sido para el apuntalamiento y achique de agua en tres viviendas, recomendando su desalojo; por una casa inundada en calle San Gregorio; y por una chapa con peligro de caída en la A-367, junto a la gasolinera de entrada.

Dos intervenciones han sido en Alhaurín el Grande, en concreto por una chapa con riesgo de caída y por un árbol caído sobre tendido eléctrico en la zona de Baños del Puerto; igual que en Rincón de la Victoria, donde se ha intervenido por un accidente de tráfico en calle Argentina y para la retirada de cableado enganchado en el seto de vivienda; y en Igualeja, donde han actuado por un árbol caído obstaculizando la vía en la A-397 y por otro en la A-7300.

En Casares, los bomberos han intervenido por la caída de Pinos en la MA-8300, en Monda por un tabique con riesgo de caída en calle Arroyo; en Almargen para el achique de agua en vivienda inundada en avenida Saucejo; en Vélez-Málaga por el saneamiento de terraza desprendida sobre vehículos; en Jubrique por un pino caído en la MA-8305; y en Carratraca por otra caída de un árbol sobre el tejado del colegio María Auxiliadora.

En Genalguacil se ha intervenido por la caída de muro con consecuencia de riesgo de colapso de vivienda y personas desalojadas en avenida de Estepona; en Cartajima por desprendimiento de muro; en Gaucín por un árbol con riesgo de caída en la A-369; en Pujerra por una marquesina caída obstaculizando la vía en calle Nueva; en Humilladero por un cartel con riesgo de caída en la A-6409; en Archidona por un árbol caído obstaculizando una vía y para entrar en una vivienda y en Coín por un techo de uralita con peligro de caída.

CARRETERAS

Asimismo, desde la Diputación han informado de que continúan las incidencias en las carreteras de la comarca de Ronda; en algunas de ellas, tras su reapertura, han tenido que cortarse al tráfico en otros puntos por nuevas incidencias.

Al respecto, han indicado que están cortadas la MA-7402 (Acinipo) por rotura de plataforma; la MA-8306, en Benalauría por desprendimientos, aunque el municipio no está incomunicado porque se puede entrar y salir por una calle por encima del corte; y la MA-8302, en Genalguacil, por desprendimientos y desbordamiento de un arroyo.

Asimismo, la MA-8301, de Estepona a Jubrique, se va cortando en diversas ocasiones por caída de pinos y se va restableciendo el tráfico conforme se van retirando; y la MA-8401 está afectada desde el cruce con la carretera a Jimera de Líbar a la travesía de Benaoján, al detectarse la posibilidad de nuevos deslizamientos.

En la zona de Antequera está cortada la MA-6406, en Almargen, por desbordamiento de un arroyo; mientras que en el Guadalhorce, está la MA-5402, desde la MA-5401 a Ardales, por rotura de plataforma.