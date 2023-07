Elías Bendodo asegura que "Sánchez ha dicho que no voten" y la gente ahora "va a votar en masa"

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP y número uno al Congreso por la provincia de Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado que el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, "ha dicho que no voten y la gente ha dicho, ¡ah, que tú has puesto las elecciones para que no votemos! Ahora es cuando vamos a votar en masa".

En este sentido se ha pronunciado Bendodo durante el PP Music Fest, acto de la campaña del 23J, que ha tenido lugar en Torremolinos (Málaga), y en el que ha intervenido junto al presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, la presidenta provincial, Patricia Navarro, y la del PP local, Margarita del Cid.

El líder 'popular' ha acusado a Sánchez de convocar las elecciones "de prisa y corriendo" y de "no entender a los españoles". También ha asegurado que "no hay mejor forma de desmontar las mentiras del Gobierno que gobernando como hace el Partido Popular".

"Que nadie se lleve a engaño, aquí hay sólo dos opciones: o el presidente del Gobierno es Feijóo con una mayoría amplia y suficiente, que dé tranquilidad al conjunto de los españoles con un Gobierno fuerte en solitario, como ha hecho Moreno en Andalucía, o la otra opción es el gobierno Frankenstein", ha manifestado.

Bendodo ha dicho que "Feijóo quiere hacer lo que Marga ha conseguido en Torremolinos y lo que Juanma está consiguiendo en Andalucía. Ese es el modelo. El cambio que llegó a Torremolinos, el cambio que llegó a Andalucía es el mismo viento de cambio que tiene que llegar al conjunto de España".

"Un gobierno con PSOE, Bildu, Podemos, Sumemos, Restemos, Esquerra, toda esta gente junta", ha ironizado, incidiendo en que eso "es lo único que puede ofrecer Sánchez", frente a un "gobierno fuerte, en solitario, que dé tranquilidad a los españoles y recupere la tranquilidad democrática" que defiende el PP.

"Ellos pueden ofrecer la segunda parte de Frankenstein, la película. Frankenstein tuvo una segunda parte que se llamaba 'La novia de Frankenstein'. ¿Quién es la novia de Frankenstein? Esa es la novia de Frankenstein. Pues yo creo que ni mucho menos va a conseguir la segunda parte llegar a lo que consiguió la primera", ha asegurado.

Tras asegurar que el día 23 "nos jugamos mucho los españoles. España tiene que avanzar o retroceder", ha añadido que "igual que Málaga empujó a Juanma Moreno para que el cambio se produjera en Andalucía, Málaga va a empujar al presidente Feijóo para que el cambio se produzca en España".