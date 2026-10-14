Emasa abre el plazo de las ayudas a comunidades de propietarios para instalar contadores individuales

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MÁLAGA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), ha abierto el plazo para una nueva convocatoria de subvenciones para que comunidades de propietarios con contadores totalizadores puedan sustituirlos por dispositivos individuales, así como para situar en el exterior aquellos que se encuentren ubicados en el interior de las viviendas, en las escaleras o en los rellanos. Esta nueva convocatoria está dotada con una partida inicial de 200.000 euros.

Actualmente son casi cuatro mil los edificios y comunidades y cien mil las viviendas que no tienen batería de contadores. Una vez publicada hoy la convocatoria en la página web de Emasa (https://www.emasa.es/), el plazo de presentación de solicitudes es de tres meses, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Han precisado que, tal y como recogen las bases, aprobadas por el consejo de administración de la entidad dependiente del Área de Sostenibilidad Medioambiental el pasado 11 de agosto, se amplía la cuantía de las ayudas y se establecen dos tramos para promover la implantación de baterías de contadores.

Así, la dirigida a las comunidades, será de hasta 400 euros por vivienda frente a los 150 contemplados en la anterior convocatoria. Además, a cada comunidad individualizada con éxito le corresponderán otros 500 euros, más 50 euros por vivienda, para financiar los costes de administración, gestión y tramitación de la subvención en el caso de disponer de un administrador colegiado, así como de otros 500 euros, más 50 euros por vivienda, por la contratación del equipo técnico responsable y la empresa instaladora.

Según establecen las bases, las actividades que se pretenden incentivar mediante este plan son la ejecución de nuevas baterías de contadores y sus instalaciones auxiliares en edificios con todas o algunas de sus viviendas abastecidas por un solo contador general.

También la ejecución de nuevas baterías de contadores y sus instalaciones auxiliares en edificios que presenten todas o algunas de sus viviendas suministradas por contadores situados en el interior de las mismas, en rellanos de escaleras o ubicaciones similares; y la ejecución de nuevos emplazamientos con acceso público para el contador de inmuebles cuyos contadores se encuentran en el interior.

La sociedad dependiente del Área de Sostenibilidad Medioambiental ha constatado que la individualización de contadores y su emplazamiento en baterías favorecen un uso más racional del agua y por tanto una disminución del volumen de agua suministrada, dado que la propiedad de cada vivienda puede saber su consumo. Además, al renovar las instalaciones interiores de los edificios también se disminuyen las posibles pérdidas de agua y, en paralelo, facilita la lectura de consumos al personal de Emasa.

Como criterios para la selección de las comunidades beneficiarias se tendrán en cuenta las circunstancias socioeconómicas de la comunidad de propietarios (nivel de capacidad económica que pudiera tener la comunidad para abordar esta inversión); la antigüedad del edificio (y, por tanto, de sus instalaciones interiores); la existencia de suministros sin contratar en el edificio (ya que esto da lugar a ineficiencias en el consumo responsable del agua) o la existencia de viviendas sin contratar en comunidades.