Emasa ejecuta o tiene en marcha 59 actuaciones por un importe de 50 millones a través del plan de inversiones

A concejala delegada del Área de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), sigue avanzando en la ejecución del plan de inversiones con más de 130 obras de infraestructuras hidráulicas programadas para el periodo 2024-2029 en todos los distritos de la ciudad con un presupuesto estimado de 100,3 millones de euros.

En estos dos primeros años desde la entrada en vigor de las nuevas tarifas de Emasa tras ocho años de congelación en los que el incremento de costes (28,8%) era soportado por la entidad y que permiten financiar este plan, Emasa ha ejecutado o tiene en marcha (en obras o contratadas pendientes de inicio) 59 actuaciones que alcanzan un importe total de 50.037.073 euros (IVA excluido).

Además, este esfuerzo inversor tendrá continuidad con otras 17 obras valoradas en 36.140.732 euros que está previsto que salgan a licitación en un horizonte temporal de los próximos 12 meses.

Así lo ha señalado la concejala delegada del Área de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, que ha informado este jueves sobre el grado de ejecución de este plan, que también cuenta con financiación complementaria a través de fondos europeos Next Generation y Feder, así como aportaciones de otras instituciones públicas y entidades privadas mediante convenios.

Ha detallado que este programa de inversiones pretende fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad ante situaciones de sequía mediante el aumento de la producción de agua potable, seguir reduciendo fugas y dando un salto importante en la reutilización de aguas regeneradas.

También modernizar las infraestructuras, minimizar el riesgo de inundaciones, mejorar la digitalización y control de las redes para optimizar los recursos y avanzar en el autoconsumo eléctrico para reducir costes energéticos en todos los procesos que se llevan a cabo --desalación, abastecimiento, saneamiento y depuración-- mediante la construcción de más parques fotovoltaicos.

En este periodo se han impulsado actuaciones para optimizar los recursos hídricos existentes, el aprovechamiento de agua no potable para el riego de zonas verdes y limpieza viaria, la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en barriadas más antiguas y obras para reducir el riesgo de inundaciones en distintos puntos de la ciudad.

ACTUACIONES

Ha detallado que han sido finalizadas 17 actuaciones por un importe total de 6.390.883 euros (sin IVA) entre las que están el aumento de autoconsumo en renovable mediante instalación de placas fotovoltaicas sobre depósito Teatinos y la planta de El Atabal; y la mejora de la sectorización de la red de abastecimiento mediante la instalación de válvulas de sectorización, caudalímetros y sensores de presión con el objetivo de reducir fugas.

También la rehabilitación del motor de cogeneración de la EDAR Guadalhorce; renovación de redes de saneamiento en barriada Granja de Suárez; rehabilitación del depósito Jaboneros; instalación de nueva centrífuga de deshidratación en la EDAR Guadalhorce; renovación de redes de abastecimiento de barriada Granja de Suárez; rehabilitación desarenadores EDAR Guadalhorce; la mejora de climatización de sala de cuadros de la ETAP Atabal; y la mejora del puente grúa de pretratamiento en la EDAR Guadalhorce.

Por otro lado, en ejecución son 39 actuaciones por un importe total de 37.101.016 euros (sin IVA). Entre ellas están la renovación del colector histórico Carretería (tramo Victoria-Alameda); el nuevo colector Carretería (tramo Prim-cruce Alameda Principal); y la ampliación del terciario en EDAR Guadalhorce y red de aguas regenerada para la zona oeste de la ciudad y Torremolinos.

La reparación de redes en barriada de la Malagueta; la instalación de tamices de pretratamiento en la EDAR Peñón del Cuervo; la implantación de proceso de fangos mixtos y cambio del sistema de agitación de digestores en EDAR; la instalación de filtros en la planta desalobradora de El Atabal; y instalación de tamices en EDAR Guadalhorce, son otras de las actuaciones, así como la segunda fase de implantación de paneles fotovoltaicos en la planta de El Atabal y el cierre de malla para eliminar tubería bajo la A-7, entre otras.

Por otro lado, las adjudicadas con inicio inmediato son tres actuaciones por 6.545.174 euros (sin IVA). Se trata de la sustitución de tuberías de impulsión desde la EBAR Sacaba hasta la EDAR Guadalhorce; la ampliación del sistema de dosificación de ozono en la ETAP Atabal; y la Renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en barriada Las Flores.

Por último, las licitaciones previstas en los próximos 12 meses son 17 actuaciones por 36.140.732 euros (sin IVA) entre las que están la solución definitiva inundaciones y reducción de vertidos del colector Carretería hasta el puerto; EBAR Pascal; el cajón de pluviales Dos Hermanas (tramo desde arroyo hasta Héroe Sostoa); el Cajón de pluviales Dos Hermanas (tramo Héroe Sostoa-Sor Teresa Prat); y la conexión Viñuela-Jaboneros.

Asimismo, la renovación tubería de salida del depósito de Suárez hasta barriada Florisol, rehabilitación depósito Palmilla, renovación de tubería en avenida Herrera Oria (Virgen de la Cabeza-Simeón Giménez Reina), y continuación del plan de renovación de redes de distribución en las barriadas más antiguas de la ciudad (2.799.066 euros) son otras de las actuaciones.

De igual modo, están la mejora de los vallados de los depósitos de agua potable (infraestructuras consideradas críticas); la continuación del plan de sustitución y rehabilitación de tuberías de saneamiento más antiguas; la mejora del sistema de desodorización de la EDAR Guadalhorce; la renovación de la red en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso (tramo entre arroyo La Caleta y calle Practicante Pedro Román); el segundo vaso del depósito Miraflores del Palo; la mejora de la red de saneamiento de Málaga Tech Park (1ª fase); el traslado elevación Liceo Francés; la mejora de las compuertas de conducción de transporte entre los partidores de Atabal y Suárez; la rehabilitación de desarenadores EDAR Guadalhorce (2ª fase); y la sustitución redes en Cristo de la Epidemia.