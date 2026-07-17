Emasa inicia la segunda fase de obras del colector histórico Carretería de Málaga para reducir riesgos de inundación

El Ayuntamiento De Málaga Informa: Emasa Aprueba Licitaciones Por Importe De 11,6 Millones De Euros Para El Año 2023 - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), inicia el próximo martes, 21 de julio, la segunda fase de las obras de rehabilitación y optimización del colector histórico Carretería, que data del siglo XVIII y que recoge las aguas residuales del Centro Histórico.

Esta intervención, con un plazo estimado de nueve meses, se centra en la ejecución de un nuevo cajón en el eje de la avenida Comandante Benítez y la calle Manuel José García Caparrós, en el tramo comprendido entre las calles Prim y Linaje, por lo que conllevará una reordenación del tráfico en la zona, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Para el avance de las obras, se ha diseñado un plan de desvíos y modificaciones en la circulación, en coordinación con el Área de Movilidad, que se activará coincidiendo con el inicio de las atareas de excavación. Así, se suspenderá el tráfico de vehículos en el paso inferior de la calle Manuel José García Caparrós, entre las calles Prim y Linaje.

Asimismo, se reordenarán los dos carriles de circulación del Puente de la Misericordia, en sentido este. Por su parte, la calle Linaje pasará a tener un sentido único de circulación en sus dos carriles disponibles en sentido este, de manera que el carril izquierdo obligará a continuar de frente o girar a la derecha, mientras que el carril derecho tendrá la obligación de giro a la derecha.

El conjunto de estas medidas de ordenación conlleva la modificación tanto de la señalización horizontal como de la vertical en las vías afectadas y en Alameda de Colón, así como la regulación semafórica.

La segunda fase de esta obra incluye las actuaciones previstas para desviar el colector bajo el puente de Tetuán, por el paso inferior Manuel José García Caparrós, en el tramo comprendido entre la calle Prim y la avenida Comandante Benítez. La empresa adjudicataria es ACSA Obras e Infraestructuras, por un importe de 1.237.037,91 euros (IVA incluido) y un plazo de nueve meses. En siguientes fases, se completará la renovación de todo el trazado hasta su desembocadura en el puerto.

Esta nueva etapa da continuidad a los trabajos de la primera fase, que abarcaron el tramo desde la plaza de la Victoria hasta la calle Prim.

Con esta ampliación, enmarcada en el plan de inversiones de infraestructuras hidráulicas de la ciudad, se busca optimizar la capacidad de drenaje, avanzar en la separación de redes de saneamiento y pluviales y reducir sustancialmente los riesgos de inundación en el Distrito Centro.